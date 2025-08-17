Реализованный Shanghai Electric проект независимой солнечной электростанции Oman Manah-1 успешно отработал первый месяц

Первая солнечная электростанция компании Shanghai Electric в Омане, проект независимой солнечной электростанции Oman Manah-1 мощностью 500 МВт («Проект»), без сбоев отработала первый месяц после прохождения всех оценок и окончательной передачи. Флагманский Проект в рамках национального плана охраны окружающей среды и чистой энергетики Oman Vision 2040 будет генерировать 1,5 млрд кВт-ч электроэнергии в год и снизит выбросы CO₂ на 780 000 тонн в год, что эквивалентно сокращению числа автомобилей с бензиновым двигателем на дорогах Омана на 170 000.

Компания Shanghai Electric предоставила для Проекта комплексные решения, от проектирования и планирования, материально-технического обеспечения и строительства до долгосрочной эксплуатации и технического обслуживания. Комплексная стратегия позволила создать эффективную, устойчивую энергетическую систему и ускорить глобальные инновации в области технологий для солнечной энергетики.

Чтобы преодолеть политические и технические проблемы, компания Shanghai Electric сотрудничала с французской EDF в рамках двух уникальных взаимосвязанных соглашений для выполнения строгих технических требований Омана, применяя подход «разделенной команды», в рамках которого китайские инженеры занимались проектированием поля солнечных панелей, а оманская команда осуществляла строительство подстанций. Такой подход позволил устранить противоречия между международными стандартами и местными нормативными требованиями.

Инновационное управление проектом позволило разделить строительство на 11 непосредственно управляемых участков, что сократило сроки производства работ на 22 процента. Приложение для подачи заявлений о нарушениях правил техники безопасности в режиме реального времени позволило устранить 924 риска безопасности и обеспечило 4 миллиона рабочих часов без несчастных случаев. Благодаря динамическому планированию эффективность использования тяжелого оборудования поддерживалась на уровне 90 процентов, а работники со смежными специальностями повышали мобильность перемещения трудовых ресурсов с площадки на площадку.

При планировании также была использована кадровая стратегия соревнований между командами с поочередными проверками 59 зон проекта. Во время строительства подстанций проектировщики работали на объекте, что повысило эффективность надзора на 30 %, а квалифицированная команда из 20 специалистов выполнила прокладку и заделку кабелей всего за 72 часа, чтобы ускорить прокладку кабелей среднего напряжения.

Высокоэффективная координация позволила установить новый рекорд подключения к сети с одновременным тестированием, дневными и ночными сменами и сотрудничеством команд Китая и Омана для слаженного производства работ. Команда Проекта завершила работы в 59 зонах за девять дней, что на 21 день раньше запланированного срока, с на 100 % успешным подключением к сети, без повреждений оборудования и причинения травм работникам.

«Решение Shanghai Electric полностью изменило наши представления о сроках подключения проектов солнечных электростанций к энергосистеме, — сказал Хамуд аль-Шуайли (Hamood Al Shuaili), директор проекта. — Команда продемонстрировала непревзойденный опыт и слаженную работу, это инженеры мирового класса, определяющие новые мировые стандарты».

Благодаря китайским технологиям высоковольтных кабелей и модернизированной конструкции свайных опор рабочая нагрузка при планировании рабочей площадки была снижена на 80 %, что сократило сроки строительства на 60 дней. Оптимизированная цепочка поставок и точное планирование материально-технического обеспечения гарантировали своевременную доставку, при этом характеристики всего оборудования превышали целевые показатели.

Кроме того, Проект повысил местную занятость, усилил энергетическую безопасность и обеспечил долгосрочную социальную ценность. Благодаря ориентированному на местную общину подходу 90 % осуществляющего эксплуатацию и обслуживание персонала составляют местные рабочие, а основные программы технической подготовки были интегрированы в систему профессионального образования Омана с целью развития навыков на будущее.