Reju и Circle-8 Textile Ecosystems объединяют усилия для дальнейшего развития крупномасштабной переработки текстиля в Великобритании

Reju, передовая компания по переработке текстиля в восстановленное текстильное волокно, и Circle-8 Textile Ecosystems, ключевой разработчик экосистем и инфраструктур, открывающих возможности для такой переработки текстиля, сегодня объявили о создании партнерства с целью дальнейшего развития циркулярной экосистемы в текстильной промышленности Великобритании.

Circle-8 обеспечит будущие европейские центры регенерации Reju сырьем из потребительских текстильных отходов, обработанных на своем первом цифровом предприятии по автоматической сортировке и предварительной обработке текстиля (ATSP), что станет шагом на пути к созданию сети промышленных предприятий. Reju намерена использовать это сырье для производства своего восстановленного полиэфирного волокна Reju Polyester™ с углеродным следом, который будет на 50% меньше по сравнению с первичным полиэстером и выдерживает бесконечное количество циклов регенерации.

«Сотрудничество с растущей экосистемой Circle-8 и ATSP позволяет нам повысить эффективность процесса переработки текстиля, делая его более простым и точным, в результате чего мы получаем продукт премиум-класса, соответствующий высоким стандартам Reju для полиэстера, — поделился Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — По мере того, как все больше потребителей и производителей одежды осознают необходимость предотвратить попадание текстильных отходов на свалки, наличие автоматизированных, оптимизированных процессов и производственных мощностей в местах, где накапливаются текстильные отходы, приобретает особое значение».

Сотрудничество между Reju и Circle-8 будет способствовать созданию в Великобритании инфраструктуры для переработки материалов и установлению партнерских отношений для формирования полностью прозрачной и жизнеспособной экосистемы замкнутого цикла «волокно-волокно». Соглашение призвано подтолкнуть британские бренды и розничные сети к переходу на текстильную промышленность циркулярного типа. За счет поставки компанией Circle-8 предварительно отсортированного и обработанного сырья в больших объемах для использования в запатентованной технологии регенерации текстильных отходов Reju это партнерство обеспечивает эффективность, точность и масштабируемость переработки более 700.000 тонн текстильных отходов, образующихся в Великобритании каждый год и не пригодных для дальнейшего использования.

«Reju и Circle-8 разделяют непоколебимое стремление к налаживанию по-настоящему неограниченной переработки текстиля в восстановленное текстильное волокно как здесь, в Великобритании, так и во всем мире, — говорит Синди Роудс (Cyndi Rhoades), соучредитель и генеральный директор Circle-8. — Это партнерство подчеркивает важность сотрудничества и инноваций в деле превращения текстильных отходов в ресурсы. В условиях, когда регулирующие органы во всем мире предпринимают скоординированные усилия по решению этой проблемы, Reju и Circle-8 предлагают масштабируемые решения, отвечающие нормативным требованиям и приближающие более устойчивое будущее».