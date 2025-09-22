Reju использовала AR на Неделе климата в Нью-Йорке, чтобы представить проблему глобальных отходов текстиля на знаковых достопримечательностях

Reju, компания, созданная для регенерации текстиля в текстиль, использовала дополненную реальность (AR), чтобы продемонстрировать участникам Недели климата в Нью-Йорке 2025 года и самому городу глобальную проблему отходов текстильной промышленности. Начиная с 22 сентября компания Reju, используя технологию дополненной реальности, будет демонстрировать горы текстильных отходов, накладывая их изображение на две знаковые достопримечательности Нью-Йорка — Эмпайр Стейт Билдинг и Флэтайрон, — создавая визуальное представление кризиса устойчивого развития и своей роли в его решении.

По данным Textile Exchange в мире образуется более 92 млн тонн текстильных отходов в год, большая часть которых попадает на свалки или сжигается. Технология регенерации компании Reju, первоначально разработанная компанией IBM Research, предназначена для исправления этой ситуации путем восстановления, регенерации и рециркуляции отслужившего текстиля в высококачественные материалы, замыкая цикл обращения отходов текстиля.

На протяжении всей Недели климата жители Нью-Йорка будут замечать в местах с интенсивным движением и вблизи ключевых мест проведения Недели климата знаки с QR-кодом. При сканировании этого кода открывается интерактивный микросайт, позволяющий направить камеру телефона на два знаковых здания, чтобы активировать фильтр дополненной реальности Reju.

Изменяя настройки дополненной реальности, пользователи смогут увидеть количество глобальных отходов текстиля, генерируемое за секунду, минуту, час и день, в сравнении с размером знакового здания, стоящего перед ними. Такая демонстрация позволяет наглядно представить влияние отрасли и подчеркивает, почему инновации в области экологичных материалов имеют решающее значение.

«Компания Reju с использованием дополненной реальности в течение недели, когда в центре внимания будет климат, привлечет внимание к проблеме невидимых отходов текстиля прямо в центре Нью-Йорка, — сказал Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — Это тревожный сигнал, но в то же время и проблеск надежды. Именно эти отходы компания Reju трансформирует, превращая выброшенный текстиль в высококачественные материалы и замыкая цикл в сфере моды, и не только».

Активация дополненной реальности, ориентированной на находящуюся на месте аудиторию, позволяет жителям и гостям Нью-Йорка сканировать QR-коды, размещенные в социальных сетях и рядом с достопримечательностями, и погружаться в среду дополненной реальности, записывать видео и размещать свой контент в социальных сетях.

В этой кампании примут участие партнеры-инфлюенсеры, которые будут демонстрировать видео с использованием фильтра дополненной реальности и вдохновлять подписчиков находить знаковые здания, испытывать фильтр и публиковать собственный контент, расширяя обсуждение и углубляя взаимодействие.