Рекламный ролик на тему общественного благосостояния официально выпущен для горячей сервисной линии 12367

Мир
4 апреля 2025

2 апреля 2025г. горячая сервисная линия 12367 Китайской государственной организации по делам миграции официально выпустит рекламный ролик на тему общественного благосостояния «Соединять мир ближе, сделать мечты шире» по всему миру. Настоящая сервисная линия предоставляет 24/7 многоязычное обслуживание, а также комплексное обслуживание «Все вопросы будут решены». Она является важным окном для решения неотложных и сложных вопросов китайских и зарубежных граждан и предприятий, связанных с управлением по делам миграции.

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