Решение CURECA( компании Seegene способно в корне изменить полную автоматизацию тестирования методом ПЦР 

Компания Seegene Inc., мировой лидер в области решений для молекулярной диагностики (MDx), привлекла всеобщее внимание, представив концептуальное видео о решении CURECA на конференции Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID Global 2025) в Вене, Австрия.

Специалисты отрасли признали CURECA многообещающим достижением в области автоматизации всего рабочего процесса диагностики методом ПЦР — от первичной обработки образцов до анализа результатов. В связи с проявленным интересом компания Seegene воспользовалась дополнительной возможностью продемонстрировать решение на ESCMID Global 2025.

Более 2300 участников, включая высокопоставленных лиц из Италии, Испании, Германии, Франции и Канады, посетили стенд Seegene, чтобы посмотреть концептуальное видео, знакомящее с решением CURECATM. «Было очевидно, что стенд компании Seegene привлек на ESCMID значительное внимание», — сказал один специалист из академических кругов.

Эксперты признают что решение CURECA TM способно полностью изменить автоматизацию молекулярного тестирования

Решение CURECATM предназначено для автоматизации всего процесса диагностики методом ПЦР. Оно позволяет на этапе предварительной подготовки к молекулярной диагносте (MDx) обрабатывать образцы различных необходимых типов, например стул, мочу, кровь и мокроту, а также выполнять весь рабочий процесс тестирования методом ПЦР после загрузки образца.

Ниже приведены отдельные комментарии специалистов отрасли, которые познакомились с решением CURECATM компании Seegene на ESCMID Global 2025:

«Я возлагаю большие надежды на полностью автоматизированную молекулярную диагностику методом ПЦР, поскольку CURECATM не только устраняет человеческий фактор, неизбежный при выполнении процессов вручную, но и обеспечивает эффективное тестирование без ограничений, связанных со временем или трудовыми ресурсами».

«Мы часто сталкиваемся с типами образцов, которые требуют тщательной и трудоемкой предварительной обработки вручную. Система, позволяющая автоматизировать этот этап, может реально изменить парадигму. Этот уровень автоматизации является трансформирующим, полностью меняющим ситуацию, и не похож ни на одно из уже существующих решений. Я с нетерпением жду запуска производства».

«В сочетании с нашими собственными диагностическими наборами решение CURECATM может обеспечить полную синергию. Я надеюсь, что решение CURECATM будет доступно для малых и средних учреждений».

«Я планирую посетить ADLM 2025 в Чикаго в июле, чтобы увидеть реальное устройство и изучить потенциальные возможности сотрудничества».

Настраиваемая система предварительной обработки отличается универсальностью для будущей автоматизации лабораторий

Первым компонентом CURECATM является настраиваемая система предварительной обработки (CPS). Система CPS предназначена для автоматизации загрузки пробирок с первичными образцами и выполнения предварительной обработки.

«CPS — это модульная автоматизированная система, предназначенная для оптимизации предварительной обработки для различной диагностики, включая молекулярную диагностику, например методом ПЦР, а также клиническую химию и иммунологические анализы», — сказал Юн Сиг Бэг, руководитель отдела стратегий и планирования компании Seegene.

Многочисленные медицинские (и лабораторные) специалисты, принявшие участие в ESCMID Global 2025, отметили, что концептуальное видео о CURECATM продемонстрировало потенциальную возможность создания полностью автоматизированных диагностических лабораторий, способных управлять сложными рабочими процессами, связанными с предварительной обработкой. В частности, участники пришли к согласию о том, что система CPS, автоматизирующая предварительную обработку образцов, способна обеспечить значительное развитие лабораторной диагностики, поскольку снимает ограничения, связанные с процедурами, выполняемыми в настоящее время вручную и зависящими от квалификации специалистов лаборатории.

«Ожидается, что CURECATM позволит сократить время обработки (TAT), поскольку интегрированное программное обеспечение способно корректировать рабочие процессы в зависимости от установленных сроков предоставления результатов», — сказал директор испанской лаборатории. — «В частности, для инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), CPS заметно улучшит повседневную работу лабораторий. Обработка образцов для диагностики ИППП включает обработку нескольких пробирок с образцами вручную, что усиливает усталость оператора. Внедрение CPS потенциально может трансформировать и оптимизировать выполнение рутинных операций».

Модульная и конфигурируемая организация решения для индивидуальной диагностики

После предварительной обработки образца молекулярная диагностика обычно включает экстракцию нуклеиновой кислоты, подготовку к ПЦР и амплификацию, а также анализ результатов. Для образцов, которые не требуют предварительной обработки, Seegene предлагает в качестве альтернативы CPS систему аликвотирования первичных образцов (PAS). Система PAS предназначена для прямой загрузки и деления первичных образцов, что способствует упрощению рабочего процесса. Seegene стремится интегрировать систему PAS с полностью автоматизированным процессом ПЦР посредством концепции модульного решения, называемого CEFA (настраиваемая и расширяемая полная автоматизация), которое предназначено для более гибкого удовлетворения различных потребностей лаборатории.

Seegene стремится использовать модульную архитектуру CURECATM для поддержки широкого спектра диагностических задач. «Решение CURECATM может быть развернуто как комплексная система или как отдельные модули, CPS, PAS и CEFA, сконфигурированные независимо или в сочетании для удовлетворения различных рабочих потребностей», — сказал Бэг.

Оптимизация рабочих процессов лаборатории за счет экономии пространства

Еще одним ключевым преимуществом модульной архитектуры CURECATM является то, что это решение рассчитано на адаптацию к различным пространствам и планировкам лабораторий. Его гибкая организация предназначена для того, чтобы лаборатории могли настраивать систему в соответствии со своими конкретными потребностями, что Seegene считает необходимым для повышения эффективности работы.

Специалисты лабораторий поделились на ESCMID 2025 следующими точками зрения:

«Возможность конфигурирования системы в соответствии с конкретными требованиями отдельных лабораторий к размещению в помещении и порядку эксплуатации представляет собой новый и весьма убедительный подход».

«Мы рассчитываем, что такая гибкость позволит реализовать рабочие процессы, которые приносят высококачественные результаты с минимальной зависимостью от стандартизированных конфигураций лабораторий и требований к кадрам».

«Восторженный глобальный отклик на наше концептуальное видео и видение решения CURECATM демонстрируют высокий спрос на диагностические решения следующего поколения, — сказал Джонг Юн Чун (Jong-Yoon Chun), генеральный директор Seegene. — Мы считаем, что CURECATM может стать катализатором значимых изменений глобальной сферы диагностики методом ПЦР».

Обратите внимание!

Комментарии, включенные в этот пресс-релиз, основаны на фактических интервью и обсуждениях на месте. Однако в соответствии с просьбами о защите конфиденциальности опрошенных лиц все имена были анонимизированы.

О Seegene

Seegene имеет 20-летний опыт работы в области НИОКР, производства и ведения бизнеса, связанного с синдромным подходом к ПЦР-тестированию в реальном времени. Этот опыт был особенно важен во время пандемии COVID-19, когда компания Seegene поставила свыше 340 миллионов тестов на COVID-19 более чем в 100 стран мира. Основной особенностью технологии синдромной диагностики в режиме реального времени методом ПЦР, предлагаемой компанией Seegene, является возможность одновременного тестирования образца в одной пробирке на 14 патогенов, вызывающих сходные симптомы, с получением количественных оценок.

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Инициатива по обмену технологиями

Инициатива по обмену технологиями направлена на глобальное распространение передовых технологий диагностики и анализа данных компании Seegene, включая синдромную технологию ПЦР-тестирования в реальном времени и автоматизированную систему разработки продуктов (SGDDS), с одной из ведущих компаний-партнеров в каждой стране. Компании-партнеры будут сотрудничать с местными учеными и экспертами для разработки диагностических тестов, адаптированных к потребностям их сообществ и областей, охватывающих широкий спектр заболеваний человека и не относящихся к человеческим заболеваний. Конечная цель инициативы – создать «мир, свободный от болезней» – будущее, в котором люди больше не будут страдать от инфекционных заболеваний и рака, а животные и растения также будут здоровы.