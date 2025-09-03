Республика Мордовия начинает сотрудничество с Национальным банком сбережений

В столице Мордовии состоялось подписание соглашения о партнерстве между региональным правительством и АО «Национальный банк сбережений». Под документом свои подписи поставили Председатель Правительства РМ Батыр Эмеев и председатель правления банка Алексей Кузьмин. Стороны считают предстоящее сотрудничество новым этапом в развитии финансовой системы региона и укреплении позиций бизнеса.

В числе участников церемонии были представители власти и деловых кругов: министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Иван Горин, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Сергей Канаев, первый заместитель министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Артур Замалиев и управляющий партнер ГК «Union» Марина Краснова.

По словам Батыра Эмеева, открытие нового банка в республике создаст дополнительные возможности для промышленности и предпринимателей. Он подчеркнул, что успешное развитие невозможно без надежных финансовых инструментов, и выразил уверенность, что предприятия Мордовии воспользуются содействием АО Банк НБС.

Глава правления банка Алексей Кузьмин отметил, что основная задача НБС в регионе заключается в обеспечении стабильного партнерства с бизнесом. Он добавил, что банк развивает международное сотрудничество с дружественными странами и готов предлагать новые продукты, включая гарантии по государственным контрактам. По его мнению, это особенно важно в условиях модернизации, активного импортозамещения и для обновления основных фондов.

Поддержка НБС откроет для предпринимателей Мордовии возможность работать с зарубежными банками Китая, Турции, Африки и стран СНГ, участвовать в международных проектах. Дополнительным преимуществом станет взаимодействие с участниками промышленной коалиции БРИКС, что создаст новые каналы сотрудничества.