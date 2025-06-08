Риск черного рынка и спорная эффективность: какие последствия ожидаются в случае полного запрета?

Общество
8 июня 2025

Полный запрет вейпов в России может обернуться больше проблемой, чем решением — об этом заявил сенатор Андрей Клишас, комментируя озвученную ранее инициативу о жёстких мерах в отношении электронных сигарет.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству в эфире радиостанции «Рик» охарактеризовал тему запрета как «сложную» и выразил сомнение в действенности подобных ограничений. Клишас подчеркнул, что поддерживает запреты, касающиеся несовершеннолетних, однако введение тотального табу для взрослых, по его мнению, может иметь обратный эффект.

Заявление Клишаса прозвучало на фоне активизации дискуссии в парламенте: спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее пообещал оперативное рассмотрение соответствующего законопроекта, если он поступит от правительства. Между тем, профессиональное медицинское сообщество выступает за более взвешенный подход. В частности, известный онколог Щетинин считает приоритетом грамотное регулирование отрасли, а не её ликвидацию.

На фоне нарастающего давления на вейпинг-индустрию, позиция сенатора Клишаса выделяется попыткой найти баланс между здравоохранением и здравым смыслом.

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