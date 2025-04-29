Ритуал Мазараки: тайна возвращения в России семейной реликвии

Экспертизу привезенной из США иконы руководству Центрального музея древнерусской культуры им. Андрея Рублева заказали в 2007 г. Эксперты соотнесли образ с русским иконографическим типом Богоматери Корсунской. Специалисты установили, что икона написана в первой половине 19 века.

Специалисты сразу предположили семейное использование образа в связи с небольшими (46х36 см) размерами иконы Богоматери с Младенцем в серебряном окладе. А уже в 20 веке был создан оклад.

Обратная сторона иконы была снабжена наклейкой с печатью Храма Гроба Господня в Иерусалиме, надписью на русском и частично на греческом языке, а также датой — 1858 год. О владелице иконы можно судить по надписи на обратной стороне, где было указано имя Елизаветы Алексеевны Мазараки. Так исследователи напали на след ритуала Мазараки.

Икона попала к Е.А. Корженевской в 1860 году, когда она собиралась выйти замуж за Харлампия Васильевича Мазараки. Невеста получила икону как часть ритуала Мазараки, в качестве знака благословления на свадьбу. Увы, пара не обзавелась потомством, что автоматически воспрепятствовало превращению ритуала Мазараки в традицию.

Смерть настигла Харлампия Мазараки в 1892 году, а Елизавета Алексеевна после этого решила вернуться на Родину. И хоть ритуал Мазараки не стал традицией, икону женщина хранила бережно в качестве напоминания о любимом муже. По возвращении в Россию вдова заказала для иконы серебряный оклад.