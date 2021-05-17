Российская промышленность: знаковые фигуры

С начала 17 века существовали самые различные бессистемные сборы на промысловую деятельность. В 18 веке Екатерина II приняла решение о гильдейских сборах с купцов. Дальнейшие реформы 1863-1865 годов размыли границы сословий. В 1898 году было принято Положение о государственном промысловом налоге – единицей учета стало предприятие. Купцы в своих правах на торговлю окончательно стали равны всем общественным группам. Это стало одной из причин активного развития предпринимательской деятельности в России.

Спустя годы имена знатных в те времена предпринимателей известны и сегодня. Они олицетворяют собой внедрение современных на тот момент технологий, развитие экономики и промышленности. Ниже несколько примеров.

Путилов

Николай Иванович Путилов из семьи мелкопоместных дворян. Родился в 1820 году. Получил военное образование. Представлен великому князю Константину Николаевичу. С успехом создал в стране первые паровые суда. Канонерские лодки с паровыми машинами были впервые приняты в строй в 1855 году, усилив оборонные возможности российского флота.

Разработал технологию создания снарядов из закаленного чугуна, лишив немецких промышленников монополии в производстве этой группы вооружений. Организовал производство стали и рельсов с возможностью эксплуатации в зимний период. Это решило проблему Николаевской железной дороги, которая базировалась на рельсах английского и немецкого производства, хуже переносивших нагрузки в условиях минусовых температур.

Морозов

Савва Васильевич Морозов из крепостных крестьян. Родился в Московской губернии в 1770 году. Начал деятельность ткачом на фабрике. Организовал производства шёлковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей. Предприятия промышленника доросли до Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко», которое обеспечивало бумагопрядильные, ткацкие, красильно-набивные, аппретурные, отбельные и плисорезные возможности производства.

Впоследствии морозовские предприятия стала окружать сопутствующая инфраструктура. В их числе магазины, больницы, школы, стадионы, бани и многое другое. Наследие династии можно видеть в Орехово-Зуеве, Ногинске и других городах недалеко от российской столицы.

Второв

Николай Александрович Второв родился в 1866 году в Иркутске. Сын предпринимателя и промышленника Александра Фёдоровича Второва из костромских мещан, занимавшегося оптовой торговлей мануфактурными товарами, пушниной, золотом.

Отец и сын совместно организовали предприятие «Товарищество А.Ф. Второв и сыновья», занимавшееся торговлей текстилем и чаем, поставками сырья для бездымного пороха, коммерческой недвижимостью в Сибири и на Урале, мануфактурным производством и другими направлениями. Основал Товарищество на паях «Электросталь» – это было первым в России предприятием такого плана. Кроме того, именно оно дало жизнь одноименному городу в Московской области. Впоследствии промышленник стал обладателем крупнейшего в России капитала. Состояние Второва превосходило 700 млн современных долларов США.

Витте

Сергей Юльевич Витте родился в 1849 году в Тифлисе. Один из российских деятелей того времени, испытавший головокружительный взлет – от канцелярского чиновника до влиятельнейшей фигуры в промышленности.

Считается, что ключевым достижением Сергея Юльевича была реформа 1895-1897 годов – российский рубль получил твердое золотое обеспечение. Это прекратило инфляцию бумажного рубля, укрепив отечественную валюту на международных рынках. Содействовал «первой российской индустриализации» 1890-х годов. Провёл реформу налогообложения промышленности. В России было проложено огромное количество железных дорог; страна вышла на первое место в мире по добыче нефти, стали котироваться облигации русских государственных займов за границей.

Предпринимательство в 21-м веке

В 2021 году опубликован рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Общий размер всех капиталов превысил 663 млрд долларов США. Основная масса его участников — представители бизнеса по добыче и переработке полезных ископаемых, нефти и газа. Из числа несырьевой промышленности в рейтинг вошли лишь несколько предпринимателей, создавших с нуля промышленные «империи».

В качестве одного из примеров современных промышленников из «шорт-листа» рейтинга можно привести Сергея Колесникова. Он оказался на 69 месте. Из числа крупного несырьевого предпринимательства, скорее всего, он возглавил бы рейтинг передовых промышленников России.

Родился в 1972 году в советской семье в Ульяновске. Окончил МФТИ. Сергей Колесников в 1990 году стал подрабатывать простым рабочим по ремонту и укладке кровель. Судя по ряду интервью, в эти годы Колесников понял, что кровельная промышленность России катастрофически отстает от Европы и Запада. В 1992 году основывается корпорация «Технониколь», в 1993-м появляется первый офис в Москве.

Спрос в стране на продукцию и сервис оказался столь высоким, что уже в 1994 году компания приобретает рубероидный завод в Выборге и налаживает первое производство рулонных кровельных материалов. К 2000-м компания располагает уже пятью производствами. К концу 2003 года корпорация входит в ТОП-5 европейских производителей гидроизоляционных материалов.

К началу 2021 года «Технониколь» включает в себя 56 производственных предприятий в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия, Польша). В марте 2021 года промышленник Сергей Колесников вводит в эксплуатацию завод по производству минеральной изоляции в Польше. Предприятие стало первым крупным и полностью российским производственным активом, построенным с нуля в Евросоюзе с момента распада СССР.

В числе интересов промышленника и социальная ответственность: в 2012 и в 2015 годах он построил в Ульяновске и в Рязани два биатлонных спорткомплекса и «Экопарк Поляны» с термами.

В 2021 году его состояние оценивается в 2 млрд долларов США. Промышленник не ведет светскую жизнь, отсутствуют многомиллионные яхты и личные самолеты, свойственные российским миллиардерам. Увлекается биатлоном, любит отдых с семьей на природе и, судя по всему, действительно предан развитию российской промышленности.