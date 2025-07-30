Российские бизнесмены массово выходят в ОАЭ, но 90% терпят крах. В чем ошибка?

Экономика
30 июля 2025

Ближний Восток стал новым «Эльдорадо» для российского бизнеса: только за 9 месяцев 2024 года в Дубай вышли 12 российских брендов. Однако эксперты предупреждают: 9 из 10 компаний прогорают в первые полгода. Почему?

Почему Эмираты — не золотая жила?

ОАЭ привлекают высоким доходом населения, льготными налогами и статусом международного хаба. Но рынок здесь — минное поле: незнание местных правил, переоценка спроса и слепая вера в «богатых арабов» приводят к быстрому краху.

Никита Апраксимов, совладелец пиар-агентства PR DOCTOR:
«Многие думают: “Открою бизнес — и арабы понесут мне деньги”. Реальность жестче: местные покупатели не платят просто так, конкуренция бешеная, а выход на рынок требует тонкой настройки под каждую аудиторию. Например, коренных жителей — всего 10%, а основная ЦА — мигранты и туристы. И если ваш продукт не адаптирован, вас просто не заметят».

Топ-5 ошибок российского бизнеса в ОАЭ

1. “Мы для локалов” — коренных арабов мало, а мигранты и экспаты покупают иначе.

2. Завышенные цены — даже богатые клиенты не переплачивают без причины.

3. Игнорирование конкуренции — рынок перенасыщен, и дешевые аналоги уже есть.

4. Нетворкинг «на удачу» — без связей бизнес не продвинуть.

5. Экономия на пиаре — местные агентства берут от $3 000 в месяц, но без них не выстрелить.

Как выжить?

Локализуйте продукт — то, что работает в России, в ОАЭ может провалиться.

Ищите партнеров — без поддержки местных игроков вход почти невозможен.

Инвестируйте в личный бренд — здесь доверяют людям, а не компаниям.

Ближний Восток — рынок возможностей, но только для тех, кто готов вкладываться в аналитику, адаптацию и долгую стратегию. Ждать «шейха с чемоданом денег» бесполезно — здесь побеждает холодный расчет.

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