Российские шины стали победителями конкурса качества

Грузовые шины Шинного комплекса KAMA TYRES получили профессиональное признание и стали победителями федерального этапа престижной Программы «100 лучших товаров России». Конкурс ежегодно отмечает лучшие отечественные товары и услуги, отражая развитие российского производства, внедрение инноваций и высокий стандарт надежности.

«Для KAMA TYRES эта победа — закономерный результат стратегического курса на развитие инженерных компетенций и внедрение современных технологий. Мы видим растущие требования рынка и уверенно отвечаем на них продукцией, сочетающей надежность, эффективность и технологичность», — отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

По итогам федерального этапа крупногабаритная шина 440/80R28 KAMA CLN удостоена звания лауреата, а модель 315/60 R22.5 KAMA PRO NR 203 — звания дипломанта в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Программа «100 лучших товаров России» реализуется с 1998 года и является одной из самых авторитетных инициатив в области оценки качества отечественной продукции. Конкурс проходит в несколько этапов и охватывает широкий круг отраслей — от промышленности и сельского хозяйства до медицины и потребительских товаров. Участие в федеральном этапе программы подтверждает высокий уровень разработки и конкурентоспособность продукции на всероссийском уровне.