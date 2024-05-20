Российский кабель обогревает трубопроводы терминала «ЛУКОЙЛ-II»

На нефтеналивном терминале в порту Высоцка завершаются работы по установке систем электрообогрева трубопроводов. Компания «ССТэнергомонтаж» (г. Мытищи) поставила 1000 м высокотемпературного саморегулирующегося нагревательного кабеля.

Распределительный перевалочный комплекс «ЛУКОЙЛ-II» расположен в порту Высоцка Ленинградской области. Его главное предназначение ─ прием, хранение и отгрузка танкерами нефтепродуктов на экспорт. По своему техническому оснащению и экологической безопасности он считается одним из самых современных и крупнейших нефтеналивных терминалов в Европе.

Комплекс введен в эксплуатацию в 2004 году. Площадь резервуарного парка составляет 460 000 кубических метров. Чтобы исключить протечку нефтепродуктов, он построен по принципу «стакан в стакане»: каждый резервуар имеет защитную наружную стенку. Специальные бетонные основания (каре) предотвращают попадание загрязнений в грунтовые воды и почву.

Терминал принимает дизельное топливо, нафта, мазут и вакуумированный газойль по трубопроводу «Приморск ─ Высоцк», речным транспортом и по железной дороге. И именно здесь, на железнодорожной эстакаде, в настоящее время реализуется проект по техническому перевооружению систем электрообогрева трубопроводов.

В качестве основы выбраны саморегулирующиеся высокотемпературные нагревательные кабели марки ВТСе компании «ССТэнергомонтаж», входящей в ГК «ССТ».

Новая система электрообогрева для РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» будет поддерживать стабильный температурный режим трубопровода в диапазоне 60–65°C независимо от погодных условий. Проект предусматривает автоматическую регулировку температуры, управление обогревом по датчикам температуры, а также автоматическое отключение в случае превышения допустимого уровня тока утечки на землю (30 мА) или возникновения короткого замыкания. Компания «ССТэнергомонтаж» поставила 1 000 м нагревательного кабеля ВТСе компании «Аварит», которая выполнила проектирование и в ближайшее время завершит монтаж и пусконаладку на объекте.