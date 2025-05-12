Россия – это не про лавандовый раф: «X5 Клуб» изучил предпочтения россиян в кофе

Россияне в качестве готового кофе с собой чаще выбирают латте (29% от продаж товаров данной категории), американо (29%) и капучино (29%), и совсем не любят раф – на него приходится лишь 1% продаж среди посетителей «Пятёрочки» и «Перекрёстка». При этом домой россияне чаще покупают растворимый кофе (88%), лишь 6% продаж приходится на молотый, и 3% – на зерновой. Это следует из результатов аналитики экспертов программы лояльности «Х5 Клуб».

Аналитики «Х5 Клуба» изучили, как изменился спрос на один из любимых горячих напитков россиян, и выяснили, какой кофе они пьют дома, какой – берут с собой в дорогу, и какую еду покупают вместе с ним. В аналитику вошли данные по продажам кофе, кофейных напитков и готового кофе «с собой» в натуральном выражении за 2024 год в сравнении с 2023 годом в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Также был проанализирован спрос в следующих городах-миллионниках: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград.

Самые главные потребители кофе среди участников «X5 Клуба» – молодёжь (18-29 лет), на них приходится 62% продаж горячего напитка. На втором месте по потреблению кофе – взрослые от 30 до 40 лет – 20%. Реже всего его покупают зрелые посетители торговых сетей от 41 до 58 лет (16%) и старше 58 лет (2%).

За 2024 год россияне приобрели 412,4 млн различных видов кофе – это на 8% больше, чем в предыдущем году. Среди проданного товара наибольшей популярностью пользуется растворимый кофе (88%). Гораздо реже покупатели выбирают молотый кофе (6%), ещё реже – какао и горячий шоколад (3%) и зерновой (3%).

Продажи растворимого кофе по России выросли на 9%. Среди городов-миллионников самый заметный прирост аналитики фиксируют в Волгоградской (+35%), Свердловской областях (+20%), Республике Башкортостан (+17%) и Челябинской области (+15%).

Спрос на молотый кофе увеличился на 7% год к году. Самый заметный прирост в городах с населением свыше 1 млн человек – в Омской (+19%), Новосибирской, Волгоградской областях (+17% у каждой), а также в Красноярском крае (+14%) и Москве (+10%).

Продажи зернового кофе в стране выросли на 8% в 2024 в сравнении с 2023 годом, однако спрос в некоторых городах-миллионниках сильно опережает средние темпы роста по России. Так, продажи сильно увеличились в Волгоградской области (+23%), Красноярском крае (+21%), Республиках Башкортостан (+19%) и Татарстан (+17%). Также спрос на зерновой кофе заметен в Новосибирской (+16%) и Омской областях (+15%).

Какао и горячий шоколад в 2024 году, напротив, переживают период снижения спроса. Среди крупных регионов его продажи сильнее всего снизились в Новосибирской (-18% год к году) Омской областях (-17%), а также в Челябинской области и Пермском крае (по -5%). Популярнее он стал только в Волгоградской области – там продажи в 2024 году выросли на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В категории горячего кофе «с собой» клиенты «Пятёрочки» и «Перекрёстка» чаще выбирают американо, латте и капучино – на них приходится большая часть продаж. Меньше всего россияне любят раф, флэт уайт и эспрессо.

Большая часть продаж в денежном выражении (41%) приходится с 8 до 10 утра, ещё 31% – с 11 утра до 13:00, 28% – c 13 до 17 часов. Вечером россияне предпочитают обходиться вовсе без бодрящего напитка.

Чаще всего к горячему кофе россияне покупают различную выпечку – слойки, пончики, булочки и т. д., на них приходится 70% сопутствующих продаж в чеках. Еще 9% с кофе покупают сигареты и папиросы, 8% – хлеб, 6% – шоколадные батончики, 4% – воду, и 3% – энергетические напитки.

Результаты аналитики показывают, что россияне постепенно переходят на зерновой кофе и всё меньше покупают напитки с высоким содержанием сахара и жиров, к которым как раз относятся многие виды какао и горячего растворимого шоколада.

