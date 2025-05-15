Россияне в мае пахнут шашлыками, а в остальное время фруктами: исследование «X5 Клуба»

Эксперты «X5 Клуба», программы лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», провели исследование товаров для ухода за телом – гелей для душа, соли и пены для ванн – и выяснили, чем же пахнут россияне. По данным аналитиков, спрос на гели для душа вырос на 11%, а соли для ванн – на 121% год к году. Самый популярный запах гелей для душа у россиян – фрукты и ягоды, а любимым продуктом при заказе доставки стало твёрдое мыло. Аналитика проводилась по покупкам россиян за 2023 и 2024 годы по всей России и отдельно городам-миллионникам.

Спрос на гели для душа вырос на 11% год к году по всей России: особенно выделяются Красноярский край (+31%), Волгоградская область (+30%), Новосибирская область (+25%), Краснодарский край и Омская область (+24%), а также Челябинская область (+23%). А вот спрос на бомбочки для ванн снизился на 10% по стране – спад интереса к товару замечен в Ростовской (-34%), Воронежской (-21%), Нижегородской областях и Пермском крае (-17%). При этом на фоне общего спада выделяется Красноярский край, где спрос на бомбочки для ванн увеличился на 52% год к году, как и в Новосибирской (+36%) и Омской областях (+26%).

Также аналитики отмечают рост продаж соли для ванн в России – +121% год к году. Высокий спрос наблюдается в Волгоградской (+212%), Челябинской (+197%), Ростовской (+170%) и Свердловской (+164%) областях, а также в Краснодарском крае (+188%). На пену для ванн спрос также продолжает увеличиваться – по стране на 10% год к году, а в некоторых регионах до +31%: Санкт-Петербург (+31%), Омская область (+29%), Волгоградская область (+26%).

Популярные страны-производители гелей для душа – Россия (11 млн проданных штук за 2024 год), Германия (2,3 млн) и Турция (2,5 млн). Примечательно, что почти в два раза выросли продажи гелей для душа из Китая (+90%), а продажи этого продукта из Японии сократились на 88%.

По данным исследования «X5 Клуба», любимыми продуктами для тела в доставке у россиян стали твёрдое мыло (47 млн проданных штук), дезодоранты (36,3 млн) и гели для душа (20,6 млн). А в рейтинг самых любимых ароматов гелей для душа вошли запахи с фруктами, особенно цитрусовыми, и ягодами. Также популярны ароматы чистоты, свежести и моря. Запах фруктов и ягод чаще всего выбирают женщины, а мужчины предпочитают запахи свежести и морские. Из необычных ароматов гелей для душа россияне предпочитают чёрную розу и лабданум, хаммам и хмель.