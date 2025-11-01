Россияне все чаще обращаются за реструктуризацией кредитов

Экономика
1 ноября 2025

В августе 2025 года юридическая компания «Правовая защита и помощь» отметила 10-летие работы на рынке банкротства физических лиц. Юбилей стал поводом подвести итоги и проанализировать изменения в структуре обращений клиентов.

За последний год количество запросов на реструктуризацию долгов увеличилось в два раза. Еще несколько лет назад многие граждане просто не знали, что банкротство может проходить не только через полное списание долгов, но и через возможность восстановить платежеспособность по утвержденному судом плану. Сегодня люди все чаще выбирают именно этот путь, ведь он позволяет сохранить имущество и постепенно погасить задолженность на новых условиях.

Эта тенденция отражает более зрелое отношение граждан к своим финансовым обязательствам. Банкротство перестает восприниматься как крайняя мера и становится инструментом финансового оздоровления. Все больше людей хотят  решить проблему законным способом и вернуться к финансовой стабильности.

За 10 лет работы компания «Правовая защита и помощь» стала одним из заметных участников рынка банкротства физических лиц. Ее специалисты сопровождают клиентов на всех этапах процедуры, помогая выбрать оптимальный путь: реструктуризацию, мировое соглашение или полное списание долгов.

