Рост рынка фитнес-услуг: новые лидеры переписывают правила игры Темпы роста. Перезапуск фитнес-индустрии

В 2023 году рынок фитнес-услуг в России вырос на 18%, достигнув 214 млрд рублей. За год россияне посетили фитнес-клубы 372,7 млн раз — на 29% больше, чем годом ранее. В 2024 году оборот рынка подскочил на 23% и составил 263 млрд рублей. Число посещений увеличилось, несмотря на рост цен в среднем на 11%.

Лидирующие позиции по темпам открытий в новых фитнес-залов в 2025 занимает сеть DDX Fitness. В 2018 году был открыт первый клуб. Сегодня их более 90, из которых 23 было открыто за I квартал 2025 года по данным исследования FitnessData.

Подписка вместо абонемента

Ключевым драйвером роста DDX Fitness стала система рекуррентных платежей.

«По данным FitnessData, уровень проникновения фитнеса в России достиг 4,75%. Однако рекуррентная модель оплаты способна увеличить этот показатель до 15-20% в течение 10-15 лет. Если сейчас в стране может разместиться около 1000 клубов, то в перспективе может быть более 2000 фитнес-залов» — прокомментировал Иван Ситников, основатель сети DDX Fitness.

Рекуррентные платежи выгодны обеим сторонам: клиенты избегают крупных разовых платежей, а фитнес-клубы получают до 50% больше новых клиентов и стабильный доход от долгосрочных абонементов.

2025 год начался бодро

В I квартале 2025 года рынок фитнес-услуг в России вырос. Оборот увеличился на 25,5% и составил 80 млрд рублей. Для сравнения: в 2024 году он был 63,5 млрд. Половина роста произошла за счёт открытия новых клубов и притока клиентов в уже работающие. Еще 12,5% добавило подорожание абонементов и дополнительных услуг.

«Продажи клубных карт выросли на 12,7%, реализация дополнительных услуг — на 14,9%, а посещаемость увеличилась в среднем на 5,8% по стране» — Елена Силина, глава Национального фитнес-сообщества.

Фитнес в массы: статистика

В 2024 году услугами клубов пользовались 7,08 млн человек (4,85% населения). В Москве этот показатель достиг 16,5%, приближаясь к уровню Лондона. При сохранении темпов роста достичь показателей европейских столиц получится к 2029 году.

Инвестиции в сферу фитнеса тоже растут: за I квартал вложения составили около 7,1 млрд рублей — это +44% к прошлому году.

Новые форматы и технологии

Растёт популярность узкоспециализированных студий, но 17% открывшихся в 2024 году уже закрылись. Это лучше, чем два года назад, когда доля провалов достигала 28–30%. «Предприниматели становятся профессиональнее» – отмечает Ольга Киселёва, президент АОФИ.

Ключевой тренд — искусственный интеллект. Он помогает создавать персональные тренировки и анализировать клиентов. «Число пользователей ИИ решений ежегодно растёт на 30–35%, а внедрение технологий помогает увеличивать средний чек на 10–15%» — Елена Силина.

Максим Боровиков, управляющий партнер FitnessData:

«DDX Fitness лидирует благодаря открытию клубов в перспективных локациях, рекуррентной системе платежей и партнерству с застройщиками».

«Главный вызов 2025 года — рост рынка за счёт повышения цен, а не клиентской базы. Это требует баланса между доступностью услуг и рентабельностью бизнеса» — завершает Елена Силина.

Источник: Известия