Розничный бизнес лидирует по зрелости применения ИИ в российских банках

При этом по всем сегментам бизнеса наблюдается более высокое проникновение ИИ-моделей в кредитные продукты, чем в транзакционные и пассивные

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» изучили текущую ситуацию и перспективы развития ИИ в банковском секторе России. В рамках исследования «ИИ идет ва-банк: проникновение искусственного интеллекта в финансовый сектор» проанализированы 11 российских банков из топ-20 по размеру активов, а также пять международных финансовых учреждений из числа 15 лидеров рейтинга зрелости искусственного интеллекта Evident AI.

Цель анализа — оценка уровня зрелости внедрения технологий ИИ применительно к продуктам и каналам взаимодействия в трех бизнес-сегментах: розничный бизнес (РБ), малый и средний бизнес (МСБ), корпоративный и инвестиционный бизнес (КИБ).

На основе полученных данных эксперты присваивали участникам один из трех уровней зрелости — «Последователь», «Прагматик» или «Пионер». Каждый банк попадал в одну из категорий исходя из следующих ключевых характеристик: покрытие моделями, покрытие сложными типами моделей (нейросетевыми и генеративными) и использование сложных модальностей (естественный текст, аудио).

По оценкам экспертов, чуть более половины банков (6 из 11 в выборке) относятся к категории «Последователей», 4 банка являются «Прагматиками», и лишь 1 банк достиг уровня «Пионера». Медианная оценка зрелости по рынку составляет 4 балла из 9 возможных, что свидетельствует о том, что отрасль в среднем находится на грани между «Последователями» и «Прагматиками».

Эксперты также выявили заметный разрыв между сегментами. Наиболее зрелым с точки зрения проникновения ИИ является розничный бизнес: медианный уровень покрытия продуктовых юз-кейсов моделями достигает 69%. Это значительно выше уровня МСБ (38%) и КИБ (31%).

Наибольшее проникновение ИИ наблюдается в кредитных продуктах: 78% в рознице, 44% в МСБ и 43% в КИБ. При этом в сегменте пассивных и транзакционных продуктов показатель не превышает 52% (в рознице).

«Массовое внедрение ИИ в кредитные продукты показало: отрасль умеет быстро извлекать эффект из технологий. Следующий шаг — перенести эту зрелость в транзакционные и пассивные продукты, где конкуренция за клиента усиливается на фоне пока еще высоких ставок. И именно там будут рождаться новые лидеры, готовые инвестировать в долгосрочную ценность», — объяснил Максим Болотских, партнер практики искусственного интеллекта и высоких технологий «Яков и Партнёры».

В каналах сохраняется схожая иерархия зрелости: лидирует розница (59% покрытия юз-кейсов моделями), за ней следует МСБ (50%), а КИБ демонстрирует минимальные значения (6%).

Кроме того, эксперты зафиксировали в исследуемых банках активное развитие генеративного ИИ. Уже как минимум шесть банков внедрили решения на его основе (например, чат-боты и помощники для сотрудников). При этом применение генеративного ИИ остается ограниченным: среднее проникновение таких моделей даже в канальных юз-кейсах не превышает 20% во всех сегментах бизнеса.

Ключевым барьером для более широкого внедрения ИИ и генеративного ИИ остается дефицит кадров: 91% банков отметили нехватку квалифицированных специалистов уровня senior и выше. Другие значимые препятствия — ограничения на использование публичных облачных сервисов (82%) из-за регуляторных требований, а также дефицит и высокая стоимость графических процессоров (GPU), таких как Nvidia A100 и H100, для обучения генеративных нейросетей (73%). При этом 64% банков отмечают сложности как с интеграцией ИИ в существующие процессы, так и с оценкой его финансового эффекта.

«Несмотря на отставание банков – участников исследования из РФ в среднем (4 балла), стоит отметить, что топ-5 российских банков по внедрению ИИ незначительно опережают исследуемые международные банки (7 баллов против 6), что в очередной раз подчеркивает их сильные цифровые компетенции и амбиции, несмотря на все барьеры и ограничения. Надеемся, что детальная версия исследования, предоставляемая каждому банку индивидуально, будет качественным подспорьем и ориентиром дальнейшего развития и укрепления положения банков РФ, в том числе относительно международных лидеров», — отметил Максим Болотских.

С точки зрения различий между бизнес-вертикалями у российских банков наблюдается отставание на 1–3 балла зрелости во внедрении ИИ в сегментах МСБ и КИБ по сравнению с розничным бизнесом. В сравнении с международными игроками отставание в МСБ и КИБ особенно заметно в продуктах. Так, топ-5 российских банков по зрелости ИИ отстают от международных лидеров в покрытии продуктов моделями в 1,5 раза (26 п. п.) и 1,8 раза (36 п. п.) в МСБ и КИБ соответственно, отметил руководитель проектов практики искусственного интеллекта и высоких технологий в «Яков и Партнёры» Илья Голод.

«Разрыв между российскими и передовыми иностранными банками в продуктах МСБ и КИБ может означать системную недооценку потенциала использования ИИ в работе с юридическими лицами в России. Те банки, которые начнут системное развитие ИИ в продуктах для МСБ и КИБ раньше остальных, смогут получить устойчивое конкурентное преимущество за счет лучшего сервиса и персонализации», — заключил эксперт.