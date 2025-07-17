Rwazi собирает 12 млн долларов, чтобы заменить каждое интуитивное решение советом цифрового помощника на основе ИИ

Технологии
17 июля 2025

Компании Rwazi удалось собрать 12 млн долларов финансирования серии A, чтобы заменить каждое интуитивное решение советом цифрового помощника на основе ИИ. Этот раунд ускорит разработку системы моделирования и цифрового помощника для принятия решений, что позволит командам в режиме реального времени видеть, что меняется, что делать дальше и какого ждать результата.

Rwazi co-founders Joseph Rutakangwa (left) and Eric Sewankambo (right), following the company’s $12M Series A to accelerate its AI copilot.

«На протяжении десятилетий решения принимались инстинктивно. Но интуитивные решения обходятся дорого, и на сегодняшнем рынке они опасны, — сказал Джозеф Рутакангва, соучредитель и генеральный директор. — Привлечение этих средств позволит нам предоставить этого работающего в режиме реального времени цифрового помощника на основе ИИ каждому, кто принимает решения, чтобы их команды могли действовать быстрее, умнее и полностью осознанно».

В отличие от большинства систем ИИ, построенных на скопленном контенте, пассивных сигналах или смоделированном поведении, платформа Rwazi собирает данные о действиях потребителей в режиме реального времени — предоставляемые напрямую и добровольно в огромном объеме. Эта точность питает интеллектуальную систему нового типа: помогающую командам обнаруживать изменения в самом начале, моделировать результаты и действовать быстро и уверенно.

Эта система постоянно совершенствуется, изучая закономерности, чтобы улучшить свое понимание рынков, предсказание изменений и направление действий. Rwazi уже анализирует миллиарды поведенческих сигналов, касающихся различных категорий населения, рынков и продуктов. Результат: не только более быстрое, но и хирургически точное принятие решений. Команды действуют с четким пониманием, лидеры — убежденно, а предприятия в конечном итоге успевают за происходящими изменениями.

Rwazi, уже заслужив доверие команд из списка Fortune 100, помогает предприятиям:

  • наращивать долю рынка, выявляя возможности раньше конкурентов;
  • сокращать затраты на привлечение клиентов за счет понимания, что, где и почему сработает;
  • повышать ценность жизненного цикла клиентов благодаря приведению решений о продуктах, ценах и каналах в соответствие со спросом в режиме реального времени.

Это финансирование будет использовано компанией Rwazi для углубления своих возможностей моделирования, расширения глобальной инфраструктуры данных и развития способности цифрового помощника компании на основе ИИ учитывать конкретную ситуацию и рекомендовать лучшие следующие шаги различных подразделений. По мере повышения экономической волатильности компании осознают, что подготовки прошлой отчетности уже недостаточно.

«Интуиция могла помочь, когда все происходило медленно. Но сегодня побеждают команды, у которых есть системы, быстро замечающие изменения и быстро действующие», — добавил г-н Рутакангва. — Именно такую систему мы и создаем».

Rwazi — это ИИ-компания, предлагающая средства анализа для принятия решений, которые помогают командам предприятий ускорять рост, сокращать потери и действовать с четким пониманием. Компании из списка Fortune 100 используют Rwazi для поддержки принятия стратегических решений, касающихся маркетинга, продуктов и текущей деятельности.

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