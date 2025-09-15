Самый юный составитель Всероссийского экономического диктанта получит премию от Фонда Юрия Лужкова

Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!» пройдет 14 октября во всех регионах России уже в девятый раз. Диктант организован Вольным экономическим обществом России при участии ведущих вузов России, администраций субъектов Российской Федерации и поддержке Фонда Юрия Лужкова.

Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции приняли участие 392 456 человек из всех субъектов РФ, а также 11 стран: Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Сирии и Китая.

В число заданий Всероссийского экономического диктанта-2025 традиционно будут включены вопросы, отобранные методической комиссией по итогам конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2025», который ежегодно проводится среди студентов высших учебных заведений.

Впервые этот конкурс был проведен в 2021 году для еще большего вовлечения юных экономистов: тогда организаторы получили более 100 вопросов от школьников и студентов из различных регионов России и ближнего зарубежья; в этом году число вопросов, присланных в первые дни конкурса, уже превысило 300.

Все поступившие на конкурс заявки пройдут экспертизу, по итогам которой будет принято решение об их включении в состав заданий. Победители конкурса будут объявлены после проведения акции. Авторам лучших вопросов вручаются дипломы, а также призы от организаторов Экономического диктанта. Приз самому юному из победителей будет предоставлен Фондом Юрия Лужкова в рамках особой номинации, учрежденной Фондом с 2022 года.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить.

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, которые продолжают многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.

Реализация Фондом Юрия Лужкова совместных образовательных проектов с ВЭО России входит в цикл масштабных памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова.

