SANY представит интеллектуальное, экологичное и эффективное будущее строительной техники на выставке Bauma 2025 

Экономика
5 апреля 2025

7 апреля откроется bauma 2025, ведущая мировая выставка строительной техники, на тему «Станьте частью этого — испытайте инновации, энергию и волнующие моменты» с акцентом на углеродную нейтральность и интеллектуальные строительные решения, чтобы направить отрасль к умной и зеленой трансформации.

Welcome to the World of Efficiency

SANY Group, лидер в отрасли строительной техники, продемонстрирует свои высококачественные, эффективные и устойчивые решения в рамках темы «Мир эффективности – ваш партнер для создания лучшего». Представив 35 продуктов, в том числе 19 новых моделей и 11 электрифицированных продуктов, SANY подчеркнет свою приверженность электрификации и адаптации к европейскому рынку. SANY Group (номер стенда FN619, 3152 кв. м) будет экспонироваться вместе с Putzmeister (номер стенда B6.100, 2500 кв. м) на выставке bauma 2025, рекордная общая площадь стендов составит 5652 кв. м. Посетителей ждут мировые дебюты, продукция, сертифицированная CE, и инновационные решения, предназначенные для глобальных клиентов.

Новаторская электрификация и разнообразные предложения для европейского рынка

На стенде впервые в Европе будут представлены 11 электрических устройств, в том числе крупнейший в Европе электрический гусеничный кран SANY SCC2000A-EV, первый в отрасли 5-тонный полностью электрический каток STR50E и адаптированный к Европе электрический фрезерный станок SCM500E-10, что всесторонне демонстрирует лидирующие позиции в области электрификации.

Кроме того, SANY также продемонстрирует шесть экскаваторов, оснащенных двойными/удлиненными манипуляторами и эксклюзивными навесными устройствами, включая первый 1-тонный микроэкскаватор SY10U, совместимую с выбросами Euro V 3,5-тонную модель с укороченным противовесом SY26C и 15-тонный экскаватор с укороченным противовесом SY155U. Кроме того, будут представлены первый компактный электрический 6-метровый телескопический вилочный погрузчик STH625E, разработанный для Европы, и 40-тонный погрузчик, разработанный для европейского рынка погрузочно-разгрузочных работ, отвечающий разнообразным потребностям европейского рынка.

Улучшение интерактивных впечатлений с технологическим погружением

На стенде SANY посетители также ознакомятся с тщательно продуманными технологическими экспонатами, демонстрирующими всесторонние возможности SANY в области цифровых операций.

Попробуйте две выдающиеся интерактивные функции цифрового управления:

  • «Дистанционное управление на тысячу миль» позволяет дистанционно управлять беспилотными горными экскаваторами из Мюнхена в Хучжоу, Китай, устанавливая новый рекорд расстояния для SANY;
  • «Симулятор строительства» предоставляет посетителям практический опыт игры Construction Simulator 3, плавно интегрируя управление оборудованием SANY с играми.

Кроме того, SANY продемонстрирует определенный выбор деталей и услуг, включая 18 компонентов, таких как гидравлические детали и быстроизнашивающиеся детали, предлагая участникам всесторонний взгляд на возможности SANY в области поставки запчастей и сервисной поддержки.

Благодаря инновационным продуктам, передовым технологиям и исключительному сервису SANY всесторонне продемонстрирует свою огромную силу и неограниченный потенциал в области строительной техники. Посетители со всего мира приглашаются познакомиться со стендом SANY и увидеть интеллектуальное, экологичное и эффективное будущее индустрии строительной техники. Присоединяйтесь к «Миру эффективности», который дарит ваш партнер SANY.

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