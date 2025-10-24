«Счастье не надо заслуживать»: Евгения Мацнева о праве женщин быть живыми

В Московском Доме книги на Арбате прошла презентация дебютной книги Евгении Мацневой «Дочки+Матери=Любовь», вышедшей в издательстве «Эксмо». Это откровенный и во многом терапевтичный разговор о трёх поколениях женщин, об их попытках быть счастливыми и о праве каждой не быть идеальной.

Советские женщины жили с убеждением, что счастье нужно заслужить. Их дочери в 90-е искали его в любви, в мужчинах, в обещаниях лучшей жизни. Лишь новое поколение впервые получило возможность строить счастье изнутри — просто потому, что живёт. Этой смене смыслов и посвящена книга Евгении Мацневой, многодетной мамы, пережившей тяжелое заболевание и клиническую смерть.

По словам автора, писать она начала как личное признание — чтобы сказать «спасибо» своей маме.

«Я начала понимать ее в 19 лет, когда сама стала мамой. Понимать, что это значит — быть женщиной в эпоху, когда все правила меняются. Когда советская империя рушится, когда нет ни денег, ни стабильности, ни веры в завтрашний день. И при этом растить ребёнка, искать любовь, пытаться быть счастливой», — призналась Евгения.

Уже в процессе работы пришло понимание, что эта книга не про судьбу одной женщины и даже не про историю женщин одной семьи: «Это про всех нас, — сказала автор. — И мне бы очень хотелось, чтобы каждая женщина узнала в этой истории себя».

Гостями вечера стали телеведущая Оксана Фёдорова и актёр Кирилл Кяро. Оксана Фёдорова поделилась своим взглядом на совмещение карьеры и материнства. Кирилл Кяро, ведущий документального проекта «Почерк эпохи», рассказал, как через архивные материалы и биографии писателей можно проследить, как менялось представление о счастье в разные эпохи.

Завершился вечер музыкальным выступлением Кирилла Кяро, исполнившего под гитару произведения на стихи Пушкина и Лермонтова. Кульминацией же стала ключевая мысль Евгении Мацневой: «Счастье — это не награда за идеальное поведение. Это ваше право. Просто потому, что вы есть».