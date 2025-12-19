 Семейный формат и локальные школы формируют спрос на жильё в Крылатском

Девелопер СЗ «Сияние» подготовил годовую статистику продаж проекта «Крылатская 33», проанализировав 170 сделок. Согласно структуре зарегистрированных контрактов, 70% покупателей премиального жилого квартала уже живут в районе Крылатское или имеют устойчивую связь с ним: росли здесь и жили с родителями. Будущие резиденты новостройки не хотят менять ставшую уже привычной среду, но при этом стремятся к новым условиям жизни, недоступным на вторичном рынке. Вторую существенную группу покупателей (порядка 35%) составляют семьи с детьми, которые занимаются в локальных спортивных центрах и школах: район привлекает инфраструктурой для будущих чемпионов и близостью крупных лесных массивов.

Только 10% в статистике продаж занимает доля покупателей из регионов: в отличие от более известных за пределами Москвы районов Сити или юго-запада, Крылатское сохраняет особую камерную атмосферу и имеет минимальную ротацию резидентов.

Как поясняют в отделе продаж компании, спрос в Крылатском формируется прежде всего за счет локальной аудитории. Одним из самых частых запросов к консультантам здесь остаются ситуации, когда семьи нескольких поколений хотят разъехаться, но не менять район, подбирая варианты по соседству. Близость престижных школ, транспортная доступность центра и ММДЦ, стабильная социальная среда — то, что становится аргументом при выборе локации.