Семья и партнеры Михаила Митрофанова заявляют о пропаже предпринимателя

Известный инвестор, бизнесмен Михаил Митрофанов исчез. В послужном списке предпринимателя значится большое количество проектов в сфере недвижимости, которые он успешно реализовал в Восточной Азии.

Митрофанов постепенно терялся из виду публики по мере ужесточения крипторегулирования в Европе. По большей части бизнесмен бывал в Индонезии, на Бали и в Таиланде, сообщает «Экспресс-газета».

Незадолго до таинственной истории с его исчезновением, Митрофанов стал участником сразу нескольких серьезных сделок (в общей сложности на сумму, равную порядка 50 млн долл.). Транзакции могли попасть в фокус внимания европейских финансовых регуляторов в связи с использованием криптовалюты при их совершении: сделки могут быть связаны с неуплатой налогов и «обналом» криптовалюты.

Знакомые и близкие Митрофанова потеряли его из виду еще весной 2025 года. В мае он «засветился» в Аргентине, а до этого бизнесмена заметили в Юго-Восточной Азии и Монако.

В данный момент о том, где может находиться предприниматель, ничего не известно ни его семье, ни бизнес-партнерам.