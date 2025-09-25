Сессии BRICS+ Fashion Summit, которые стоит посмотреть

В Москве завершился международный BRICS+ Fashion Summit, который проходил в столице с 28 по 30 августа. Саммит запомнился своей деловой программой, в которой приняли участие представители органов государственной власти, дизайнеры, руководители модных ассоциаций из Китая, Бразилии, Коста-Рики, Турции, Эфиопии, ЮАР, Мальты и многих других стран. Они обсудили инвестиционную привлекательность модной индустрии, современные технологии, проблему сохранения уважения к культурным кодам и многое другое.

Инновационные крылья для творческого полета. Технологии в индустрии моды и стиля

Сессия показала, что индустрия моды – это действительно значимый актив для экономики России. Сегодня она демонстрирует непрерывный рост, несмотря на внешние изменения, а также изменения в поведении потребителя. Рост фешен-индустрии стимулирует инновации в промышленности – это внедрение новых материалов и новых технологий. Естественно, удовлетворяется спрос на устойчивое развитие. Персонализация, новые потребительские возможности стимулируют производителя внедрять инновационные решения. Поговорили о среде поддержки, об инструментах, ресурсах, которые обеспечивают развитие инновационных компаний.

«Технология сама по себе, она может быть классным аксессуаром, трендом. Так, бионический протез сочетает в себе и функциональность, и дизайн, и привлекает внимание. Но настоящий смысл рождается тогда, когда человек надевает его, интегрирует в свой образ, в свой стиль и выходит в свет к людям. И в этот момент внимание обращают даже не столь на технологию, а считывают образ в целом. И это как раз и есть популяризация. Так рождается бренд. То есть, когда технологии становятся частью культуры, частью моды, один вот такой дизайн – он способен вдохновить не только человека, но и целую индустрию. И это уже рождает такие новые, скажем так, форматы самовыражения. Мы сделали единственный в мире такой протез, усыпанный шестью тысячами кристаллов Сваровски. Это, конечно, не про скромность, скажем так, но это был момент вызова самим себе и обществу: cмотрите, это может выглядеть стильно, красиво, вдохновляюще», – рассказала Вероника Левенец, директор «Бесконечных Возможностей».

Среди участников дискуссии были представители компании, которые поделились своим опытом в реализации технологических проектов. Спикерами стали: Наталья Попова, первый заместитель генерального директора, «Иннопрактика», Александра Калошина, основатель, Solstudio Textile Group, Ирина Леонова, генеральный директор, «Биотекс», Вероника Левенец, директор, «Бесконечные Возможности», Владимир Богданов, генеральный директор «БАСК», Арина Авдеева, заместитель руководителя Департамента, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Дарья Мациевская, президент, «Русские Сезоны», Нг То Чи Эрик, директор по продажам Tessellation International Limited. Модератором выступил Сергей Краснов, телеведущий РБК ТВ.

Новое поколение дизайнеров. Конец доминирования больших брендов?

Молодые дизайнеры больше не играют по старым правилам: они делают ставку на смыслы, а не на масштабы, работают напрямую с сообществами, осознанно используют технологии и отказываются от корпоративных иерархий в пользу гибкости и свободы. На фоне этого «тектонического сдвига» все громче звучит вопрос: действительно ли наступает конец эпохи «больших» брендов? На эту тему рассуждали участники сессии «Новое поколение дизайнеров».

Дизайнер Юлия Далакян напомнила, что начинать было трудно всегда, тому, кто стартует, надо быть готовым к трудностям: «Когда мы начинали, мы вообще никому не были нужны, все покупали иностранное, сейчас все по-другому, – сказала она. – Есть большой выбор предложений на маркетплейсах, но на этом фоне прозвучать своей индивидуальностью будет очень своевременно и интересно самому дизайнеру. Сейчас в интернете огромное количество информации, поэтому молодым дизайнерам проще, если они готовы учиться».

По мнению Сергея Сысоева, смелость, индивидуальность – единственное, что может противопоставить дизайнер большим брендам. А также лекала, которые делаются годами, и знание местной аудитории и тех условий, в которых она живет: «Мы понимаем, в чем здесь можно ходить зимой и в чем летом».

Стефания Маликова уверена, что клиент сейчас покупает не вещь, а настроение: «Когда мы разрабатываем коллекцию, я всегда хочу понимать, какое чувство будет испытывать женщина, надевая это платье. И дальше мы зашиваем это чувство в вещь при помощи рекламы, музыки, съемки. И клиент всегда чувствует это настроение».

Спикерами сессии стали: Стефания Маликова, основатель, дизайнер, инфлюенсер, Dressbystesha, Сергей Сысоев, основатель, Sergey Sysoev, Юлия Далакян, дизайнер, Модный дом Юлии Далакян, София Константинова, сооснователь, Persve, Розмари Турман, создатель проекта, «Хау Фэнш Уоркс», Нана Тамакло, генеральный директор, Неделя моды в Аккре (Гана).

Модератор – Дарья Костина, советник главного редактора, «Коммерсант».

Искусство перевоплощения. Сила костюма в создании образа

В XX веке Любовь Попова создавала для спектаклей Мейерхольда костюмы-трансформеры, которые меняли форму прямо на сцене. Современные кинематографисты продолжают эксперименты: для фильма «Черная пантера» дизайнер Рут Картер соединила африканские традиции с футуризмом, в «Дюне» Жаклин Уэст использовала 3D-печать, чтобы создать фантастические одеяния фременов, а для фильма «Мастер и Маргарита» некоторые костюмы шили из материалов XIX века, купленных на блошиных рынках — чтобы добиться аутентичной «изношенности».

«У костюма есть особенная задача и, в отличие от той привычной одежды, которую мы носим, выбираем для себя, костюм должен быть гораздо более говорящим. Костюм что-то несет себе и заявляет. Но говоря о работе в театре или в кино, костюм несет гораздо большую информацию, нежели просто внутреннее наполнение нашего персонажа. Прежде всего он должен вписываться в контекст художественного произведения, частью которого он является», – Вадим Воля, арт-директор, «Новый Русский Цирк».

Среди спикеров: Галина Кравченко-Манюкова, основатель и генеральный директор, K&PA, Станислав Лопаткин, основатель и дизайнер, Stas Lopatkin, Барбина, дизайнер, «Барбино Мазон», Вадим Воля, арт-директор, Новый Русский Цирк. Модератор: Дарья Сережкина, менеджер в области креативных индустрий, Всероссийский музей декоративного искусства.

Мода с акцентом. Как русские символы вдохновляют дизайнеров

Что общего у дизайнерских платков, спортивной одежды и направления йоги? Категорически не похожие друг на друга бренды вдохновлены национальными символами России. В ходе дискуссии их создатели рассказали, чем именно вдохновлялись и как развивали бренд.

По словам Елизаветы Шишкиной-Медведевской, PR-директора Putin Team Russia, бренд вдохновлен российским триколором. Его «фишка» – триколор на мельчайших деталях одежды, а частью концепции является сотрудничество с локальными брендами, которые занимаются декоративно-прикладным искусством и креативными разработками.

Направление Руйога, задуманное как поиск «русского пути» через опыт классической йоги, пока воспринимается как эксперимент, хотя Елена Арзамасцева, мастер руйоги, уверена, что у него большое будущее, так как оно основывается на национальных русских особенностях и ценностях.

Спикерами выступили: Елизавета Шишкина-Медведевская, PR-директор Putin Team Russia, Алексей Столяров, основатель, Агентство полного цикла Easyagency, Нина Ручкина, основатель и креативный директор, «Русские в моде», Елена Арзамасцева, мастер, Руйога, Константин Жуков, блогер, Easyagency. Модератором выступила Виолетта Чиковани, блогер, Easyagency.

Глобальный гардероб. Этика культурных заимствований

В условиях растущего спроса на аутентичность и идентичность модная индустрия все чаще обращается к культурным традициям. Однако без четких этических рамок этот процесс рискует превратиться в новую форму эксплуатации. Эксперты обсудили, как современная индустрия может работать с культурным наследием, сохраняя баланс между вдохновением и уважением к традициям.

«Между теми традициями, которые уже, не побоюсь тоже высокого слова, испокон веков, есть в этом контексте, есть в этом регионе, есть в умах, в сердцах этих мастеров, потому что любой промысел, любое ремесленничество, любая мода — это в первую очередь про людей. Это все-таки наши креативные индустрии, которые основаны на творчестве, а творчество равно человек», — рассказала Софья Юдина, генеральный директор, Управляющая компания по развитию художественных промыслов и культурной идентичности Нижегородской области «Хохлома».

«В некоторых странах Африки, включая Конго, есть особый традиционный орнамент, который очень напоминает Givenchy. Когда дизайнеры вдохновляются чем-то, а потом это становится популярным, интересным — это, конечно, хорошо. Но обычно получается, что то, что вышло на международный рынок, оригинальный источник взамен ничего не получает. Теряется признание, доход», — рассказала Мари-Франс Идикайи, генеральный директор Совета моды Конго.

Спикеры: Клаудия Томе, генеральный директор, Неделя моды в Асунсьоне (Парагвай), Ахил Равиндран, основатель и генеральный директор, Неделя моды vie (ОАЭ), Филма Жанель Келегай, основатель и управляющий директор, Неделя моды в Папуа-Новая Гвинея, Тихоокеанский Саммит моды (Папуа – Новая Гвинея), Вера Савельева, руководитель центра моды и дизайна, Всероссийский музей декоративного искусства, Аструд Кордеро, директор по производству, коммерческому развитию и стратегическому партнерству, Международная неделя моды в Панаме (Панама), Мари-Франс Идикайи, генеральный директор, Совет моды Конго (Конго), Софья Юдина, генеральный директор, Управляющая компания по развитию художественных промыслов и культурной идентичности Нижегородской области «Хохлома».

Модератор: Дарья Халфина, главный редактор, The Symbol.

Маркетинг новой волны. Как построить долгосрочные отношения с покупателем

Основной темой стала трансформация маркетинговых стратегий в модной индустрии. Спикеры отмечали возврат к классическому пиару и офлайн-ивентам. Посещение мероприятий, пресс-завтраков и показов становится «новой роскошью» и позволяет брендам дарить аудитории эмоции, выходящие за рамки самой одежды.

Потребители устали от избыточных обещаний и рекламных конструкций, поэтому на первый план выходит честность бренда, ценность каждого клиента и значимость UGC-контента. Феномен «гранд-инфлюенсеров» – взрослых блогеров за 60, которые в TikTok и других соцсетях ведут себя порой активнее, чем зумеры.

«Бренд должен идти от сердца. Когда ты хотел бы передать свой бренд другим поколениям, тогда бизнес рассматривается иначе – начиная от построения маркетингового бюджета, заканчивая остальными коммуникациями. Ты понимаешь ДНК бренда, отличие его от других», — рассказала Евгения Зенкевич, основатель Zenkevich PR.

«Если очень хочется создать бренд одежды и вы точно знаете, зачем вы его делаете, но у вас нет лишних денег на SMM, не нанимайте студента за 15 тысяч рублей. Ведите сами. И тогда вы должны говорить от себя, и это будет ваш tone of voice, это будет то, что вы хотите транслировать аудитории», — уверена Елена Окутина, директор по стратегическим проектам и коммуникациям Mercury.

В итоге можно говорить о том, что ключевые тренды связаны с пересборкой коммуникаций: сочетанием традиционного пиара и офлайн-событий с акцентом на доверие, подлинность и новые формы инфлюенсерского влияния.

Спикеры: Нандо Якс, заместитель директора, Неделя моды в Гватемале (Гватемала), Бенч Белло, основатель, Международная неделя моды в Маниле (Филиппины), Евгения Зенкевич, основатель, Zenkevich PR, Елена Окутина, директор по стратегическим проектам и коммуникациям, Mercury, Кирилл Диденок, генеральный директор, Диденок Тим.

Количество или качество? Масштабировать бренд или улучшать клиентский опыт

В дискуссии обсуждали важную для модного бизнеса проблему: как масштабироваться, не теряя уникальности? Бренды стремятся расширять географию своего присутствия, выходить на новые рынки и использовать цифровые технологии. Со стороны потребителей растет спрос на уникальность и персонализацию. Как расти, не теряя уникальности? Участники дискуссии рассказали, как они решают дилемму между быстрым масштабированием и фокусом на глубоком клиентском опыте. Главная мысль сессии – масштабировать можно только то, что хорошо и качественно работает.

Алексей Аксенов, сооснователь Locals, поделился опытом работы с молодыми брендами: по его мнению, на старте бренд должен выбрать небольшую нишу, сосредоточиться на локальном проекте, который подтвердит, что бренд нужен, его продукцию покупают, и только после этого переходить к масштабированию. Если производственные задачи не решены, бренд будет масштабировать свои ошибки, это ключевой момент.

Вера Прокина, генеральный директор Pepfer, которая выпускает дизайнерские сумки (среди них популярная MATRESHKA, которая находится в коллекции Орнеллы Мути), рассказала, что дилемма между уникальностью и масштабированием возникает не во всех случаях. Продукция компании – нишевая, рассчитана на клиентов, которые любят эмоции, арт, современное искусство, поэтому Pepfer работает с сувенирными магазинами Третьяковской галереи, но выходит и на маркетплейсы. Сейчас обсуждается совместный проект с платформой Lamoda.

Адриан Дж. Мицци, основатель, исполнительный продюсер и президент Недели моды в Мальте, Ассоциация моды Мальты (Мальта), подтвердил, что качество всегда в приоритете: «Количество достигается за счет качества». Основатель Недели моды вспомнил, что в самом начале, когда он начинал делать свой бизнес, располагая нулевым бюджетом, он решил делать ставку на уникальность. «Мы рекламировали принципиально новый формат мероприятия, говорили: у нас все будет не так, как у других».

Участниками сессии стали Евгений Домашенко, директор департамента представления интересов арендаторов, Core.XP, Екатерина Железнякова, партнер, K&PA, Вера Прокина, генеральный директор, Pepfer, Алексей Аксенов, сооснователь, Locals, Светлана Алексеева, основатель, Svet PR, Альберт Цимиханов, креативный директор, Slava Concept, Ма Гуай, председатель правления, китайская компания Hunan Subai Clothing Co., LTD (Китай), Адриан Дж. Мицци, основатель, исполнительный продюсер и президент, Неделя моды в Мальте, Ассоциация моды Мальты (Мальта).

Модератором выступила Станислава Нажмитдинова, управляющий партнер, Fashion Штаб.

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

