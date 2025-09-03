Сессии BRICS+ Fashion Summit, которые стоит запомнить

В Москве завершился третий международный BRICS+ Fashion Summit, который проходил в столице с 28 по 30 августа. Саммит запомнился своей деловой программой, в которой приняли участие представители органов государственной власти, дизайнеры, руководители модных ассоциаций из Китая, Бразилии, Коста-Рики, Турции, Эфиопии, ЮАР, Мальты и других стран. Они обсудили инвестиционную привлекательность модной индустрии, современные технологии, проблему сохранения уважения к культурным кодам и многое другое.

Пленарная сессия

Мода 360°. Развитие сопутствующих отраслей производства

Большой зал

Индустрия моды стала мощным драйвером экономического развития. Она стимулирует рост смежных отраслей — от традиционного текстильного производства и логистики до передовых цифровых технологий и креативных индустрий.

В ходе пленарной сессии была отмечена успешная адаптация российских текстильных фабрик к современным требованиям. Применяются инновационные разработки в производстве востребованных в современных условиях нетканых материалов, синтетических тканей, мембран. В проработке находится ряд сырьевых проектов легкой промышленности, которым будет оказана поддержка, в том числе в части продвижения на внешних рынках.

«За последние 5 лет рынок модных изделий вырос более чем в 2 раза и сейчас оценивается экспертами в 500 млрд рублей. В пересчете в штуки это порядка 1 млрд различных модных изделий. По прогнозам тех же экспертов, мы будем расти в коридоре от 5% до 7% ежегодно в перспективе до 2036 года», – Антон Алиханов, Министр промышленности и торговли Российской Федерации.

Кроме того, глава Минпромторга России отметил рост оборота розничной торговли и подробно рассказал о мерах поддержки, оказываемых государством в этом направлении. В данном ключе, отмечена плодотворная работа регионов по объединению представителей индустрии, созданию центров моды, организации отраслевых мероприятий. Всего в отрасли легкой промышленности насчитывается 11 действующих кластеров.

Среди приоритетных направлений для экспорта Антон Алиханов отметил ряд имеющихся возможностей для поставок производителям из стран БРИКС, подчеркивая важность выстраивания долгосрочных экономических отношений с ключевыми игроками: Китаем и Индией.

«Сегодня мода становится высокотехнологичной: от умных тканей и биосовместимых материалов до ИТ-решений и больших данных. Эти инновации не только делают одежду красивой и функциональной, но и напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и экологичностью. Российские разработки имеют огромный потенциал для глобального рынка — особенно в странах БРИКС, где у технологий появляется реальный шанс на масштабирование и коммерческий успех», – отметила Наталья Попова, первый заместитель генерального директора «Иннопрактики».

«Для меня большая честь уже в третий раз приехать в Москву на BRICS+ Fashion Summit. Благодаря этому форуму я обрел множество новых друзей и вижу, как все больше специалистов модной индустрии со всего мира стремятся принять в нем участие. BRICS+ Fashion Summit стал важной площадкой для профессионального общения и развития международного сотрудничества. Желаю саммиту дальнейшего роста и процветания», – рассказал Ян Цзянь, исполнительный председатель совета директоров Китайской ассоциации моды.

Спикерами сессии стали Антон Алиханов, Министр промышленности и торговли Российской Федерации, Алена Ахмадуллина, дизайнер, создательница бренда Alena Akhmadullina, Ян Цзянь, исполнительный председатель совета директоров Китайской ассоциации моды (Китай), Джем Алтан, президент Международной федерации одежды (Турция), Максим Гришаков, генеральный директор, «Ламода», Сергей Саркисов, вице-президент, ГК «Новард» | «Эконика». Модератором выступила Наталья Попова, первый заместитель генерального директора «Иннопрактики».

Пленарная сессия. Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды

Большой зал

Одной из главных тем дискуссий проходящего в Москве BRICS+ Fashion Summit стала тема поиска баланса между открытостью для внешних игроков и защитой интересов для национальных брендов. В последние годы страны Глобального Юга, активно используют протекционистские меры для защиты текстильной промышленности, которая обеспечивает значительную занятость населения. Китай, несмотря на статус “мировой фабрики”, поддерживает внутренний рынок за счет субсидий, Бразилия же, защищая свой внутренний рынок от внешнего давления, вводит серьезные тарифы, в то время как другие страны протекционистские меры применяют для стимулирования своего экспорта, поддерживая молодые отрасли и увеличивая доходы государственного бюджета.

В России 2022 год серьезно поменял ситуацию во всех сферах, мода не исключение.

«Тогда индустрия столкнулась с огромным количеством вопросов, которые необходимо было решать, но в первую очередь мы сделали ставку на то, чтобы продвинуть бренд среди своего покупателя. Сначала покупатель должен быть локальный», отметил в ходе пленарной сессии в пятницу «Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды» Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры города Москвы.

По его словам, впоследствии каждый сезон Московской недели моды демонстрировал рост отечественных брендов. «И я благодарен сегодняшним участникам, а именно международной делегации. Мы видим, что в Москву на модное мероприятие едут не только представители дизайнерского сообщества, но еще и байеры, и это уже становится таким устойчивым трендом», продолжил он.

Многие западные бренды, которые три года назад покинули Россию, заявили о желании вернуться. Как отметил в ходе BRICS+ Fashion Summit Специальный представитель Президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, Кирилл Дмитриев, правительство не будет воспрепятствовать их возвращению, но приоритет отдает российскому бизнесу.

«Здесь, безусловно, надо думать о том, кто уходил, как уходил. Я думаю, правительство России будет принимать очень взвешенно решение. Совсем какой-то протекционизм, он, конечно, мешает конкуренции. Я думаю, здесь будет взвешенное решение правительства, на каких условиях они будут приходить к нам назад», заметил он.

Еще десять лет назад невозможно было и представить такого большого скачка креативной индустрии. Если раньше были лишь единицы успешных примеров в дизайне, которые обращались к уникальному коду, к музейным коллекциям, к традиционным узорам, то сейчас ситуация кардинально изменилась, – продолжила Министр культуры РФ Ольга Любимова. «Сейчас, конечно, радует невероятное количество талантливых, молодых, современных ребят, которые черпают свое вдохновение в нашей классике. Я могу сказать, например, о наших крупнейших федеральных музеях, к которым они регулярно обращаются за цветом, кодом, дизайном, шрифтом. Это все стало невероятно популярно и востребовано не только у создателей, но и у покупателей», – отметила она.

Участница из Бразилии исполнительный директор ABEST Аурея Ямашита в свою очередь рассказала о том, как сложно местным брендам пробиваться на международный рынок. Потому конкурировать на международном рынке довольно сложно.

«На самом деле это для нас большая проблема, потому что выйти на международный рынок очень дорого. Эта сумма складывается из налогов и пошлин, которые взимает наша страна. Мы очень часто обсуждаем в Бразилии, что нужно снизить пошлины, чтобы помочь нашим компаниям выйти на другие рынки и стать конкурентоспособными. Наши дизайнеры используют много рукоделия, изделия уникальны, поэтому в последнее время, конечно, стали больше продавать за рубеж, но могли бы продавать еще больше, если бы снизили уровень пошлин», отметила она.

Спикерами пленарной сессии выступили Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации, Кирилл Дмитриев, Специальный представитель Президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам, Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры города Москвы, Айсель Трудел, Попечитель, Фонд моды, Аурея Ямашита, исполнительный директор ABEST (Бразилия). Модератором выступила Александра Суворова, Заместитель главного редактора, телеканал «Россия-24».

Сила родного. Как региональные бренды стимулируют потребительский спрос на локальные товары

Большой зал

В эпоху глобализации и широкого ассортимента импортных товаров, все большее значение приобретает развитие потребительского патриотизма. Сессия была посвящена роли региональных программ в формировании лояльности к отечественной продукции и поддержке местных производителей. Сессия прошла при поддержке «Сделано в Москве».

По словам стилиста Лины Дембиковой, Основателя, Selection/ava, за последние три года восприятие российских брендов кардинально изменилось: «Пятнадцать лет назад словосочетание «российский дизайнер» звучало иронично. Сегодня мы видим традиционные местные бренды, которые создают достойный продукт, основанный на культурном коде и ремесленных традициях. «Свое» перестало быть вынужденной необходимостью и стало обвинением в гордости».

О программах поддержки дизайнеров рассказал Виталий Степанов, Генеральный директор, Московский экспортный центр: «На сайте «Сделано в Москве» уже представлено более 7 500 компаний и за последние годы более 180 компаний приняли участие в зарубежных выставках благодаря проекту «Сделано в Москве». При этом главный вызов остается прежним — нехватка кадров и предпринимательских компетенций.

«Региональные бренды становятся драйверами внутреннего потребления. Для них важна не только экономика, но и идентичность территорий. Поддерживая локальных производителей, мы укрепляем доверие покупателей и формируем устойчивый спрос на отечественные товары», – Ольга Терно, Советник заместителя министра Минэкономразвития.

Татьяна Максимова, Главный редактор, «Войс шоппинг», добавила: «Если раньше дизайнеры избегали русских названий, то сегодня все чаще бренды гордо используют кириллицу. Это новая тенденция, и здесь большую роль играют средства массовой информации, продвигающие яркую историю».

Дискуссия показала: российская мода уже преодолела этап объединения мировых государств и выходит на широкий путь, опираясь на культурный код, ремесла народов и поддержку государства. Будущее этой индустрии напрямую зависит от подготовки кадров и развития предпринимательских навыков.

Спикерами сессии выступили Анфиса Ибадова, Основатель бренда, Эльвира Янковская, Стилист, Светлана Родина, Собственник и дизайнер, Loom by Rodina, Виталий Степанов, Генеральный директор, Московский экспортный центр, Лина Дембикова, Основатель, Selection/ava, Ольга Терно, Советник заместителя Министра Минэкономразвития, Татьяна Максимова, Главный редактор, «Войс шоппинг». Модератор: Михаил Хомич, Главный управляющий директор, стратег Вэб.рф, Заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ.

#Страновая сессия. Бразилия

Большой зал

На деловой сессии обсуждались точки соприкосновения между российской и бразильской индустриями моды и перспективы их взаимодействия. Отмечалось, что бразильская мода активно открывается миру, становится востребованной на глобальном рынке. Важным вопросом стала поддержка развития бизнеса между двумя странами и поиск форматов сотрудничества в текущих экономических условиях.

Отдельное внимание уделялось ключевым трендам бразильской моды. Среди них – интерес к устойчивым практикам, внимание к локальным материалам и акцент на самобытности. Успешные стратегии локальных дизайнеров включают умение соединять культурные коды с современными технологиями и выстраивать прямой контакт с аудиторией.

«В 2023 году больше 70% глобальных компаний использовали идентичность как ключевой аспект в продвижении на мировом рынке. И это абсолютно точная стратегия, которой должны придерживаться российские бренды, потому что российская культура и в целом тренд на идентичность сейчас набирает обороты. И такую же тенденцию мы наблюдаем среди бразильских брендов: тренд на национальные мотивы, на эко-продукцию. Более 40% бразильских брендов использовали это как акцент в своем продвижении и на 30% увеличили свое присутствие», – отметила Екатерина Кондакова, руководитель Российского экспортного центра.

«Бразилия и Россия – две суперсилы, которые умеют продавать. Бразилия экспортирует fashion-продуктов на 3 миллиарда долларов, наши производители и дизайнеры известны во всём мире. К примеру, на протяжении долгого времени бразильский кофе не был так уж известен, но со временем все стали знать, что хороший кофе – из Бразилии, поскольку мы работали над продвижением. Сейчас то же самое происходит и с модой, и это наша работа как кураторов – сделать нашу моду узнаваемой, спровоцировать интерес к ней», – поделился Бруно Симойнс, руководитель дизайн-проектов, APEX Brasil.

Спикерами стали Бруно Симойнс, руководитель дизайн-проектов, APEX Brasil (Бразилия), Виталий Степанов, генеральный директор, Московский экспортный центр, Аманда Мендоса, исполнительный секретарь Муниципального совета моды Рио-де-Жанейро, Rio de Janeiro City Hall (Бразилия), Екатерина Кондакова, руководитель, Российский экспортный центр, Анри Мои, руководитель проектов, IARA (Бразилия), Паулу Боржес, основатель и креативный директор, SPFW, IN-MODE (Бразилия), Аурея Ямашита, исполнительный директор, ABEST (Бразилия). Модератором выступила Оливия Меркиор, генеральный директор, IARA (Бразилия).

Ее правила. Женщины — творцы модной индустрии

Большой зал

В современном мире роль женщины в искусстве и творчестве не сводится к образу музы или модели. Женщины сами становятся творцами, архитекторами, а порой и катализаторами изменений в индустрии. Участницами дискуссии стали именно такие женщины – они создают бренды, формируют тренды и развивают моду как бизнес. На сессии они поделились историями своего развития, обсудили секреты успеха женского лидерства и актуальные изменения фешен-рынка.

Любовь Маляревская, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа»:

«Как медиа воздействует на премиальную аудиторию? В лоб. Мы один из топ-3 медиахолдингов, покрываем практически всю страну. Наш медиахолдинг включает пять радиостанций, канал и много офлайн-мероприятий для разных целевых аудиторий. Радиостанции позволяют покрывать все сегменты аудитории – по доходам, возрастам, ценностям. На премиальный сегмент рассчитано радио “Монте Карло”. За брендом стоит философия и ценности, которые он несет. Нас слушают люди с изысканным вкусом, хорошим образованием и доходом. Клиенты премиального сегмента выбирают уникальный опыт, который они хотят почувствовать и на который готовы потратить свое время. Мы начали отстраивать экосистему “Монте Карло” и пытаемся достать нашу аудиторию везде: проводим интересные офлайн-мероприятия с интересным содержанием, бизнес-сессии, создаем для нашей аудитории окружение. Недавно мы выпустили бренд спортивной премиальной одежды в стиле 1920-1960-х годов Голливуда. То есть воздействуем на клиента через все органы чувств. Про роль женщины уже многое известно. Конечно, это мягкая сила. Если есть задача, значит женщина ее реализует. Мы просто берем и делаем».

Наталья Веснина, генеральный директор Медиахолдинга Independent Media:

«Роль глянца для модной индустрии в целом та же. Все, что стоит дорого, не может обойтись без грамотного сторителлинга. Он создает ценность продукта и формирует желание купить ту или иную вещь. В этом мы помогает модным брендам.

Мы постоянно внедряем новые форматы и линейки и в редакционный контент, и в коммерческие интеграции. Глянец – про любовь потребителя, которая конвертируется в конечную покупку.

Но структурно изменился процесс нашей внутренней работы. Мы используем AI и самые современные технологические возможности, которые дают нам знания о потребностях пользователя. Это нужно для того, чтобы наш глянец приводил к покупке. Мы активно работаем на запрос аудитории. И по цифрам видим, что идем в правильном направлении. 70 млн – наша совокупная digital-аудитория. Среднее время прочтения материала – почти 4 минуты. Доля фешен-клиентов – почти 20 %. Это краеугольный камень нашего бизнеса. После большого ухода зарубежных брендов в 2022 году этот процент не изменился. Это говорит о том, что фешен жив».

Светлана Орлова, коммерческий директор, «Боско ди Чильеджи», Bosco Casa:

«В этом году в ГУМе, на месте магазина Burberry, откроется большой магазин BoscoCasa. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Мы живем в то время, когда шкаф стал так же важен, как и платья, которые в нем висят. Этому способствовал карантин, когда люди много времени проводили дома и сместили фокус на домашний очаг. Волнительная мировая повестка также способствует тому, чтобы мы думали о доме как о месте, где нам хорошо и уютно. Появился тренд на то, что люди хотят вкладываться в дом.

Мне нравится определение, что бренд – это обещание. Оно предполагает, что бренд несет в себе набор гарантированных качеств и свойств, которым люди с достатком отдают предпочтение и за которые готовы платить. Мы видим, что люди хотят быть индивидуальными. И дом – это тоже культурный код, личный, и оттого, возможно, еще более значимый».

Светлана Кузнецова, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема, предприниматель, Svet:

«Спорт был выбором моих родителей. Мой папа был тренером и решил, что дочка будет играть в теннис. Настало время, когда этот этап жизни подошел к завершению, и мне хочется пробовать себя в чем-то новом. Я всегда интересовалась модой, начала покупать брендовую одежду, как только у меня появились первые деньги, смотрела показы мод. Поэтому логично, что мне захотелось развиваться в этом направлении. Несколько лет назад я начала делать линейку спортивной одежды, ходила в разные цеха. Потом встретила Михаила Куснировича (председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi – прим. ред.). Он спросил: “Света, где тут теннис? У тебя должен быть теннис!”. Я принесла первые разработки, и сейчас мы с Bosco готовим третью капсульную коллекцию. Мне недостаточно того, чтобы мое имя было рядом с брендом Bosco, хотя это безусловно почетно. Однако мне важно вносить в эту одежду свое видение. И я рада, что мне доверяют и дают такую возможность».

В дискуссии участвовали: Ирина Текслер, учредитель, Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, Любовь Маляревская, генеральный директор, «Русская Медиагруппа», Наталья Веснина, генеральный директор, Медиахолдинг Independent Media, Светлана Орлова, коммерческий директор, «Боско ди Чильеджи», Bosco Casa, Светлана Кузнецова, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема, предприниматель, Svet, Полина Репик, CEO, бренд Polina Repik, Ольга Андреева, директор по стратегическому маркетингу, Brand Analytics, Полина Рыжова, блогер. Модератор: Дарья Костина, советник главного редактора, «Коммерсант».

Организатор Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.