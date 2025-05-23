Сеть «О’КЕЙ» изучила покупательскую активность поколения Альфа в Краснодаре

Сеть «О’КЕЙ» провела исследование покупательской активности поколения Альфа (лица, которые родились после 2010 года) в Краснодаре. Выяснилось, что их объем их покупок за прошедший год увеличился на 26% (причем это касается как их самостоятельных покупок, так и покупок в сопровождении родителей).

Поколение Альфа является первым поколением, взросление которых проходит в условиях цифровой среды, когда базовые средства повседневной жизни уже представлена мобильными приложениями, смартфонами и бесконтактной оплатой покупок.

По информации специалистов сети «О’КЕЙ», свыше 60% представителей поколения Альфа занимаются закупками в соответствии с заблаговременно составленным списком, зачастую по собственному запросу, который не связан с поручениями родителей.

Изучением состава продуктов перед покупкой предваряют эту процедуру свыше 40% подростков. Они обращают внимание на калорийность, содержание сахара и наличие искусственных добавок.

Среди ключевых категорий расходов у подростков авторы исследования выделили снеки и напитки – 44%, косметику – 16%, товары для хобби и творчества – 13%, электронику и аксессуары (чехлы, зарядки, наушники) – 8%. Кроме того, они активно интересуются продукцией в яркой упаковке, новинками и лимитированными сериями в категории напитков и сладостей.

По словам экспертов, в Краснодаре в 1,5 увеличился спрос на лимонады без сахара, воду с витаминами и натуральные морсы. В категории снеков подростки отдают предпочтение вегетарианским чипсам, хлебцам и продукции с маркировкой «без глютена».

Пресс-служба сети «О’КЕЙ» отмечает, что отличительными особенностями представителей поколения Альфа является высокая цифровая грамотность и способность к быстрому освоению современных технологий. Их влияние на семейные траты неуклонно растет: принимают участие в выборе брендов, с ними советуются о покупках, они стимулируют родителей использовать новые форматы (участие в акциях, цифровые карты и пр.). Невзирая на наличие у подростков повышенного интереса к напиткам и снекам, они проводят анализ калорийности и состава на упаковке, занимаются поиском сведений онлайн, сопоставляя цены и составы брендов, принимая в итоге о покупке исходя из пользы, а не только вкуса. Иными словами, поколение Альфа в большей мере ориентировано на осознанное потребление, говорят специалисты сети.