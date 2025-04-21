Shanghai Electric сообщает о продолжении роста компании в 2024 году в результате усилий в области чистой энергетики и производства высокотехнологичного оборудования 

Shanghai Electric отчиталась о выручке в 116,19 млрд юаней. Компания назвала свои основные сильные позиции в атомной энергетике, ветроэнергетике, хранении энергии и водородной энергетике в качестве ключевых факторов на фоне растущего мирового спроса на чистую энергетику и производство высокотехнологичного оборудования. По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы компании составляли 302,51 млрд юаней.

«Shanghai Electric будет руководствоваться нашими двойными углеродными целями, уделяя особое внимание комплексным решениям для хранения энергии ветра, солнца и водорода, продолжая укреплять наши промышленные преимущества», – сказал Чжу Чжаокай (Zhu Zhaokai), президент Shanghai Electric. «Мы считаем, что благодаря технологическим инновациям и глобальному присутствию Shanghai Electric может привнести больше «китайской мудрости» в глобальный энергетический переход».

Сектор энергетического оборудования продолжал демонстрировать сильные результаты: новые заказы составили 89,1 млрд юаней в 2024 году, что на 18,45 % больше в годовом исчислении.

Shanghai Electric представила ключевые инновации в развивающихся секторах экономики, стимулирующие рост ветроэнергетики, хранения энергии, водородной энергетики и экологически чистых видов топлива.

В ветроэнергетике компания запустила модель платформы Poseidon 18MW-25MW собственной разработки, а также первую в Азии плавучую базу для работ в открытом море и технического обслуживания глубоководных проектов. Модель обладает возможностями распределенного хранения энергии, технологией ветряных турбин, приспособленной для электросетей, и может адаптироваться к сценариям, характерным для работ в открытом море, таким как островные микросети, производство водорода в открытом море, гибкая передача постоянного тока и плавучие турбины.

компания запустила модель платформы Poseidon 18MW-25MW собственной разработки, а также первую в Азии плавучую базу для работ в открытом море и технического обслуживания глубоководных проектов. Модель обладает возможностями распределенного хранения энергии, технологией ветряных турбин, приспособленной для электросетей, и может адаптироваться к сценариям, характерным для работ в открытом море, таким как островные микросети, производство водорода в открытом море, гибкая передача постоянного тока и плавучие турбины. В области хранения энергии Shanghai Electric представила железо-ванадиевую жидкостную батарею мощностью 250 кВт, снижающую затраты на электролит при сохранении плотности энергии. Новые инверторные системы, включая модель 2×2.6MW и струнный инвертор мощностью 215 кВт, повышают гибкость энергосистемы. В водородной энергетике производимый компанией щелочной электролизер серии Z, сертифицированный TÜV, соответствует международным стандартам производительности, повышая эффективность и снижая затраты. Компания также протестировала электролизер PEM 300 Нм³/ч, повысив его эффективность и стабильность. Shanghai Electric стала первым в Китае производителем зеленого метанола, прошедшим полную сертификацию ISCC ЕС, перерабатывая сельскохозяйственную биомассу в метанол с использованием передовых технологий газификации и производства водорода из энергии ветра.

Высокотехнологичное оборудование для промышленного производства совершило прорыв в 2024 году: объем новых заказов составил 42,293 млрд юаней

Shanghai Electric ускорила технологические инновации, способствуя устойчивому развитию своего аэрокосмического бизнеса . В 2024 году сегмент глобальных промышленных деталей демонстрировал устойчивый рост, чему способствовали инновации и рыночный спрос. Быстрыми темпами идет импортозамещение основных деталей, таких как аэрокосмические лопасти, подшипники и прецизионные шестерни. Поскольку компания является одним из мировых лидеров в области оборудования для авиационной отрасли, её технологическая оснащенность позволяет осуществлять сборку авиационных двигателей, клепку фюзеляжа и производство композитных компонентов.

. В 2024 году сегмент глобальных промышленных деталей демонстрировал устойчивый рост, чему способствовали инновации и рыночный спрос. Быстрыми темпами идет импортозамещение основных деталей, таких как аэрокосмические лопасти, подшипники и прецизионные шестерни. Поскольку компания является одним из мировых лидеров в области оборудования для авиационной отрасли, её технологическая оснащенность позволяет осуществлять сборку авиационных двигателей, клепку фюзеляжа и производство композитных компонентов. В области автоматизации Shanghai Electric предлагает решения с крупномасштабными прецизионными шлифовальными станками и станками с ЧПУ, имеющими более 200 разновидностей и 600 спецификаций. Продукция Shanghai Electric используется на основных линиях по производству пассажирских самолетов. Кроме того, приобретение 100 % Ningsheng Industrial расширяет возможности робототехнической промышленности и цифровых заводов.

Shanghai Electric предлагает решения с крупномасштабными прецизионными шлифовальными станками и станками с ЧПУ, имеющими более 200 разновидностей и 600 спецификаций. Продукция Shanghai Electric используется на основных линиях по производству пассажирских самолетов. Кроме того, приобретение 100 % Ningsheng Industrial расширяет возможности робототехнической промышленности и цифровых заводов. Объем интегрированных услуг неуклонно растет: новые заказы составили 22,214 млрд юаней в 2024 году, увеличившись в годовом исчислении на 13,02 %. Что касается услуг в области энергетики, Shanghai Electric вышла за рамки теплоэнергетики на рынки новой и распределенной энергии. Компания перешла от региональных к глобальным рынкам, расширяя международные торговые точки и ускоряя технические разработки для удовлетворения высокого спроса. Shanghai Electric также создала возможности для промышленного обслуживания, включая сотрудничество в цепочке поставок, индивидуальные решения и управление полным жизненным циклом, способствуя более глубокой интеграции производства и услуг.

Кроме того, в 2024 году Shanghai Electric сократила управленческие и финансовые расходы, продвигая ESG-цели и запустив платформу управления выбросами углерода, использование которой помогло сократить выбросы углекислого газа на 23 000 тонн. Десять заводов компании получили статус Shanghai Smart Factory. Компания также расширила производство запчастей для новых энергетических транспортных средств и промышленного программного обеспечения. Расходы компании на НИОКР в 2024 году составили 5,67 млрд юаней, продемонстрировав рост на 5,5 %, с акцентом на прорывы в сегментах газовых и ветряных турбин сетевого типа. К концу 2024 года у компания было 6 823 действующих патента.

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