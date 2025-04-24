Shanghai Electric заключила партнерские соглашения с Masdar и Mawarid для реализации проектов в области возобновляемых источников энергии 

Компания Shanghai Electric заключила два соглашения о сотрудничестве на Ближнем Востоке, подписав соглашение о реализации фотоэлектрического проекта мощностью 2 гигаватта с компанией Abu Dhabi Future Energy («Masdar») в Саудовской Аравии и всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в области ветроэнергетики с оманской компанией Mawarid Group. Соглашения заключены в рамках инициативы Саудовской Аравии Vision 2030 и Омана Oman Vision 2040. Они направлены на продвижение энергетической трансформации на Ближнем Востоке за счет экспорта технологий, локализации производств и многоотраслевого сотрудничества.

Фотоэлектрический проект Sadawi мощностью 2 гигаватта, реализованный в сотрудничестве с Masdar, является крупнейшим EPC-проектом Shanghai Electric в области солнечной энергетики в мире. Имея площадь 40 квадратных километров, он генерирует более 6 миллиардов кВт-ч в год, удовлетворяя потребности в электроэнергии 700 000 домохозяйств и сокращая выбросы углерода на 3 миллиона тонн. В проекте использованы передовые фотоэлектрические технологии для получения максимальной отдачи от обилия солнечного света в Саудовской Аравии. Он является ключевым компонентом Национальной программы в области возобновляемых источников энергии.

В Омане партнерство Shanghai Electric с Mawarid Group включает в себя поставку ветряных турбин, передачу технологий и проектирование локального завода. Сотрудничество направлено на использование природных ресурсов Омана, создание местной цепочки поставок и содействие долгосрочному экономическому росту.

«Это новая отправная точка для Shanghai Electric и Masdar в рамках всестороннего сотрудничества и важная веха для Shanghai Electric в дальнейшем утверждении компании на рынке новой энергии Ближнего Востока», — сказал Ву Лэй (Wu Lei), председатель Shanghai Electric Group. «Я надеюсь, что обе стороны будут работать вместе, чтобы создать эталонный демонстрационный проект и сделать еще больший вклад в глобальный энергетический переход».

Генеральный директор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи (Mohamed Jameel Al Ramahi) прокомментировал: «Masdar придает большое значение партнерству с Shanghai Electric и надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с компанией в области ветроэнергетики, фотоэлектричества, хранения энергии и других областях в будущем для совместного продвижения трансформации глобальной энергетической структуры».

Салим Аль Ауфи (Salim Al Aufi), министр энергетики и минеральных ресурсов Омана, высоко оценил технологический опыт и инновации Shanghai Electric в области ветроэнергетики. Он сказал, что правительство Омана ценит партнерство с Shanghai Electric и рассматривает подписание проекта в области ветроэнергетики как возможность расширения сотрудничества. Аль-Ауфи выразил стремление правительства укрепить коллаборацию в таких областях, как хранение энергии, водородная энергия и фотоэлектричество, с целью совместного стимулирования трансформации энергетического сектора Омана.

Ву Лэй сказал: «Инициатива правительства Омана Vision 2040 и стратегия «Зеленый водород» (Green Hydrogen Strategy) согласуются со стратегическими целями развития Shanghai Electric. Мы стремимся использовать этот проект как возможность для интеграции передовых технологий и высококачественных продуктов в секторе новой энергетики с сильной позицией Омана в области ресурсов и рыночным потенциалом страны. Благодаря лицензированию технологий и развитию локализованных цепочек поставок мы стремимся стимулировать реализацию более высококачественных проектов, способствовать энергетической трансформации Омана и помочь сформировать новую главу в китайско-арабском энергетическом сотрудничестве».

Стратегическое значение и промышленная ценность соглашений являются существенными факторами. Ожидается, что проект ветроэнергетики в Омане будет способствовать переходу страны от традиционных источников энергии к диверсифицированной чистой энергии, включая ветер и водород, а также углублению китайско-арабского технического сотрудничества. Между тем, фотоэлектрический проект в Саудовской Аравии напрямую поддерживает усилия королевства по сокращению зависимости от ископаемого топлива, вносит вклад в экономическую диверсификацию и создает основы для более широкой экспансии Shanghai Electric на рынок солнечной энергии Ближнего Востока.

Оба партнерских проекта на Ближнем Востоке демонстрируют технологически ориентированный, локализованный подход Shanghai Electric, укрепляя статус компании как одного из мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии благодаря опыту и инновациям в ветровой и солнечной энергетике.