Shanghai Electric заняла 47-е место в списке World Brand Lab «500 самых ценных брендов Китая» со стоимостью бренда 31,8 млрд долларов США 

Экономика
2 июля 2025

Shanghai Electric вошла в 50 лучших в списке «500 самых ценных брендов Китая» по версии World Brand Lab уже 10-й год подряд с рекордной стоимостью бренда 228,565 млрд юаней (31,8 млрд долларов США). Рейтинг основан на финансовых показателях, силе бренда и конкурентоспособности на рынке.  

На пересечении энергетической революции и интеллектуального производства модель Shanghai Electric «сложные технологии плюс системные решения» стимулирует ключевые инновации, которые ведут к устойчивому развитию отрасли. Зеленый метанол переопределяет цепочку поставок углеродно-нейтрального топлива, плавучая офшорная ветроэнергетика помогает глубоководной возобновляемой энергии, сверхмощные газовые турбины преодолевают узкие места в эффективности, а интеллектуальные роботы расширяют возможности «руководящего центра» интеллектуального производства. Shanghai Electric меняет глобальную энергетическую и промышленную логику, придавая импульс высококачественному развитию.

Кроме того, Shanghai Electric активно участвует и делится инновациями на крупных международных мероприятиях, таких как Hannover MESSE, Intersolar Europe, Всемирный энергетический конгресс и Китайская международная промышленная ярмарка. Благодаря обмену инновационными технологиями и глобальному сотрудничеству Shanghai Electric стремится к достижению целей по сокращению выбросов углерода и содействию устойчивому развитию во всем мире.

Стимулируя глобальный энергетический переход, компания Shanghai Electric также посвятила себя росту сельскохозяйственного развития посредством возрождения сельских районов и сильного чувства социальной ответственности. Компания интегрировала помощь потребителям с промышленными ресурсами для диверсификации каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, обеспечивая жизнеспособность экономического роста в сельской местности. Кроме того, Shanghai Electric внедряет передовые технологии в сельские районы благодаря сотрудничеству между университетами и предприятиями, расширив возможности модернизации промышленности и заложив прочную основу для устойчивого развития в сельских районах.

В 2024 году компания Shanghai Electric продемонстрировала, как технологии расширяют возможности международного сотрудничества и помогают продвигать глобальную энергетическую трансформацию с помощью двух знаковых проектов, а именно: первая цифровая подстанция Узбекистана в Зафарабаде, повышающая стабильность восточной энергетики и укрепляющая сотрудничество между Китаем и Узбекистаном, и ветряная электростанция Senj мощностью на 156 МВт, крупнейшая на Балканах, генерирующая 530 миллионов кВтч в год и сокращающая 400 000 тонн углерода.  

Кроме того, команда проекта Shanghai Electric Thar в Пакистане посетила близлежащие деревни во время Курбан-байрама и Ураза-байрама в последние годы, подарив подарки более 200 детям и предметы первой необходимости 1500 семьям.  

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Hisense разместила «HISENSE 100″ TV, GLOBAL No.1» на стадионах FIFA Club World Cup 2025

Общество

Победить внутреннего критика: как можно освободиться от ощущения неполноценности

Культура

Ярославль принимает XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи»

Мир

Vantage Foundation усиливает повестку социального влияния на Саммите альянса частного капитала UK-GCC 