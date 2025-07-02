Shanghai Electric заняла 47-е место в списке World Brand Lab «500 самых ценных брендов Китая» со стоимостью бренда 31,8 млрд долларов США 

Shanghai Electric вошла в 50 лучших в списке «500 самых ценных брендов Китая» по версии World Brand Lab уже 10-й год подряд с рекордной стоимостью бренда 228,565 млрд юаней (31,8 млрд долларов США). Рейтинг основан на финансовых показателях, силе бренда и конкурентоспособности на рынке.

На пересечении энергетической революции и интеллектуального производства модель Shanghai Electric «сложные технологии плюс системные решения» стимулирует ключевые инновации, которые ведут к устойчивому развитию отрасли. Зеленый метанол переопределяет цепочку поставок углеродно-нейтрального топлива, плавучая офшорная ветроэнергетика помогает глубоководной возобновляемой энергии, сверхмощные газовые турбины преодолевают узкие места в эффективности, а интеллектуальные роботы расширяют возможности «руководящего центра» интеллектуального производства. Shanghai Electric меняет глобальную энергетическую и промышленную логику, придавая импульс высококачественному развитию.

Кроме того, Shanghai Electric активно участвует и делится инновациями на крупных международных мероприятиях, таких как Hannover MESSE, Intersolar Europe, Всемирный энергетический конгресс и Китайская международная промышленная ярмарка. Благодаря обмену инновационными технологиями и глобальному сотрудничеству Shanghai Electric стремится к достижению целей по сокращению выбросов углерода и содействию устойчивому развитию во всем мире.

Стимулируя глобальный энергетический переход, компания Shanghai Electric также посвятила себя росту сельскохозяйственного развития посредством возрождения сельских районов и сильного чувства социальной ответственности. Компания интегрировала помощь потребителям с промышленными ресурсами для диверсификации каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, обеспечивая жизнеспособность экономического роста в сельской местности. Кроме того, Shanghai Electric внедряет передовые технологии в сельские районы благодаря сотрудничеству между университетами и предприятиями, расширив возможности модернизации промышленности и заложив прочную основу для устойчивого развития в сельских районах.

В 2024 году компания Shanghai Electric продемонстрировала, как технологии расширяют возможности международного сотрудничества и помогают продвигать глобальную энергетическую трансформацию с помощью двух знаковых проектов, а именно: первая цифровая подстанция Узбекистана в Зафарабаде, повышающая стабильность восточной энергетики и укрепляющая сотрудничество между Китаем и Узбекистаном, и ветряная электростанция Senj мощностью на 156 МВт, крупнейшая на Балканах, генерирующая 530 миллионов кВтч в год и сокращающая 400 000 тонн углерода.

Кроме того, команда проекта Shanghai Electric Thar в Пакистане посетила близлежащие деревни во время Курбан-байрама и Ураза-байрама в последние годы, подарив подарки более 200 детям и предметы первой необходимости 1500 семьям.