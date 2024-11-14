Школа №51 в Саратове оснащена кухнями от компании «Мария»

Компания «Мария» в честь своего 25-летия приняла решение о реализации крупного благотворительного проекта. Предприятие подарило образовательным учреждениям Саратовской области (родины компании) кухонную мебель для уроков труда. Кухня уже опробована учащимися средней школы № 51 города Саратова.

Все особенности планировки учтены в индивидуальном дизайн-проекта, на основе которого выполнена кухонная мебель. Из коллекции «Мария Стандарт» производитель решил взять лаконичную модель Tokyo, идеально вписавшуюся в помещение. Немаркие и практичные фасады из ДСП с меламиновым покрытием цвета «слоновая кость» являются весьма неприхотливыми с точки зрения ухода за ними. Для создания столешницы и стеновой панели производитель использовал ДСП и трендовый оттенок «камень пьетра черный».

Для оснащения кухни использованы современные аксессуары и механизмы.

Школа №51, где учится свыше 700 детей, начала работу в 1983 году. В образовательном учреждении инновационные технологии и методики сочетаются с традициями классического образования.