Школьник из Пензы стал победителем конкурса «Горжусь тобой, Россия»

Победителем Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Горжусь тобой, Россия» стал ученик 10 «А» класса МБОУ СОШ №19 города Пензы Камиль Дасаев. Главной задачей проекта, который реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ, является популяризация традиционной культуры народов России, а также приобщение школьников и студентов к базовым национальным ценностям российского общества и общечеловеческим ценностям.

Проект проходит в популярном сегодня формате “Quiz”. Интеллектуально-развлекательная игра позволяет не только проверить свою эрудицию, но и узнать что-то новое об истории традиционной культуры народов России, географии их проживания и пр.

В финале конкурса принимали участие более 30 школьников из разных регионов Российской Федерации. Чтобы победить, конкурсантам надо было обладать не только эрудицией, но и нестандартным мышлением.

Камилю Дасаеву 16 лет, он любит заниматься музыкой, историей, иностранными языками. В будущем хочет стать переводчиком. «Я решил принять участие в данном конкурсе, так как мне кажется, что это прекрасная возможность проверить свои знания и эрудированность», – поделился своими впечатлениями победитель.