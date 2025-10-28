Школьники из Альметьевска посетили Нижнекамский завод грузовых шин KAMA TYRES

На Нижнекамском заводе грузовых шин KAMA TYRES прошла ознакомительная экскурсия для учеников 6 класса Альметьевской гимназии № 1. Ребята побывали в производственных цехах и смогли увидеть, как создаются шины — от подготовки материалов до готовой продукции.

Экскурсия стала частью образовательного проекта «Индустриальные маршруты», который знакомит школьников Татарстана с крупнейшими предприятиями региона и помогает им сделать первые шаги в мире профессий.

Во время визита специалисты завода рассказали детям о работе различных подразделений, технологических этапах и профессиях, востребованных на современном производстве, особенностях производства ЦМК шин КАМА и KAMA PRO. Для многих участников поездка стала первым знакомством с реальным промышленным предприятием.

Подобные встречи помогают школьникам лучше понимать, как устроена промышленность, и пробуждают интерес к техническим специальностям. На заводе отмечают, что знакомство подрастающего поколения с производством — важная часть профориентационной работы.

Шинный комплекс KAMA TYRES традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие инженерного образования и повышение интереса молодёжи к рабочим профессиям.