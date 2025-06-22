SINEXCEL и партнеры запускают инициативу по экосистеме виртуальных электростанций городского масштаба на SNEC 2025 

Компания SINEXCEL объединила усилия с отраслевыми партнерами Schneider Electric, Enjoyelec, SZ GISCADA, Cunhui New Energy и GOOD ENERGY во время SNEC 2025, чтобы совместно запустить инициативу по экосистеме виртуальных электростанций городского масштаба (ВЭС). Инициатива направлена на углубление интеграции интеллектуальных энергетических сетей, содействие инновациям на основе сценариев, установление отраслевых ориентиров и создание крупномасштабных экосистем городского масштаба, способствующих энергоэффективности, интеллектуальному потреблению и преобразованию с нулевым выбросом углерода.

На мероприятии компания SINEXCEL также представила свою платформу Smart Energy Management и решение Urban-Scale VPP. Дебютное решение, разработанное совместно с партнерами по экосистеме, представляет собой комплексную архитектуру, объединяющую программное и аппаратное обеспечение. Используя Интернет вещей, облачные вычисления, большие данные и ИИ, платформа служит центром по всей энергетической цепочке — генерация, передача, распределение, хранение и потребление, — превращая невидимые потоки энергии в измеримые, оптимизируемые идеи.

Основываясь на этом фундаменте, SINEXCEL предоставляет партнерам решение ВЭС следующего поколения, которое решает основные проблемы традиционных ВЭС, такие как высокие затраты, ограниченные каналы дохода, ограничения политики и низкая точность диспетчеризации. Руководствуясь принципом «открытой агрегации и общей ценности», решение объединяет широкий спектр распределенных энергетических ресурсов, включая ветряные и солнечные электростанции, хранилища энергии, микросети, гибкие нагрузки и зарядные устройства для электромобилей, в единую диспетчерскую платформу, обеспечивая скоординированное участие на рынках электроэнергии и реагирование на спрос.