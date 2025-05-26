SINEXCEL и Phoenix Contact подписали соглашение о глобальном стратегическом партнерстве 

Компания SINEXCEL подписала глобальное соглашение о стратегическом партнерстве с Phoenix Contact на форуме PHIIDF (Phoenix Contact Innovation and Industry Development Forum) в Шэньчжэне.

По данному соглашению SINEXCEL и Phoenix Contact будут активно сотрудничать в секторе электромобилей (EV), используя опыт каждой из компаний для продвижения инноваций. Передовая силовая электроника и новаторские технологии зарядки электромобилей SINEXCEL будут дополнены надежными и высокопроизводительными решениями в области подключаемости Phoenix Contact. Данное партнерство направлено на обеспечение более быстрой, безопасной и эффективной зарядки электромобилей.

На мероприятии PHIIDF Кеви Чжао (Kevy Zhao), вице-президент SINEXCEL, и И Чжан (Yi Zhang), старший вице-президент Phoenix Contact China, подписали соглашение от имени своих компаний. В церемонии приняли участие руководители высшего звена обеих организаций, в том числе генеральный директор SINEXCEL Раймонд Фанг (Raymond Fang) и Цзяньдан Гу (Jiandang Gu), президент Phoenix Contact China.

В начале мая на Power2Drive Europe SINEXCEL и Phoenix Contact совместно представили решение MCS (Мегаваттную зарядную систему) — систему зарядки на 1 500 А и 1 280 кВт. Это новаторское решение устанавливает новые стандарты эффективности, надежности и производительности, продвигая электрификацию тяжелых грузовиков.

Компания Phoenix Contact, основанная в 1923 году со штаб-квартирой в Германии, сотрудничает с клиентами и партнерами в области разработки ориентированных на будущее решений с использованием инновационных технологий подключения и автоматизации. Интегрированные концепции включают в себя инжиниринг и услуги и применяются в транспортной инфраструктуре, электромобильности, получении чистой воды, регенеративной энергии и интеллектуальных сетях поставок, а также в энергоэффективном машиностроении и производстве систем, направленных на создание цифровой промышленной компании, которая поддерживает полностью электрическое общество.

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является лидером инноваций в области зарядки электромобилей, хранения энергии и решений для обеспечения качества электроэнергии с почти двадцатилетним опытом работы в области силовой электроники. Установив более 140 000 зарядных устройств постоянного тока и 1 000 000 силовых модулей, развернутых в более чем 60 странах мира и на шести континентах, SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, предоставляя им инновационные энергетические решения.