SINEXCEL вносит вклад в разработку стандартов систем хранения энергии уровня энергосетей для развития отрасли 

SINEXCEL, первопроходец в области модульных систем хранения энергии, решений для зарядки электромобилей и обеспечения качества электроэнергии мирового уровня, играет ключевую роль в разработке двух недавно опубликованных технических стандартов для систем хранения энергии уровня энергосетей, что стало важным шагом на пути к стандартизации и системному развитию этой технологии в Китае.

Под руководством Шэньчжэньского бюро электроснабжения были разработаны стандарты T/SPSTS 035-2024: Технические условия для электрохимических систем хранения энергии и T/SPSTS 036-2024: Руководящие принципы технологий пуска из полностью обесточенного состояния электрохимических систем хранения энергии уровня энергосетей, совместно с SINEXCEL при участии таких академических партнеров, как Международная высшая школа Цинхуа Шэньчжэнь и Харбинский технологический институт (Шэньчжэнь).

Первый стандарт содержит исчерпывающее описание производительности и функциональности систем хранения энергии уровня энергосетей и соответствующего оборудования и включает четкие технические рекомендации по планированию и развертыванию в ключевых городских зонах, таких как Шэньчжэнь. Во втором стандарте изложены принципы и рабочие процедуры пуска энергосистем из полностью обесточенного состояния, обеспечивающие восстановление энергосистем во время крупномасштабных отключений или сбоев в работе сети.

Эти стандарты, наряду с развернутой ранее SINEXCEL первой в мире системы хранения энергии уровня сети в логистическом центре для используемых на малых высотах летальных аппаратов, являются знаковыми достижениями в рамках ключевого научно-исследовательского проекта провинции Гуандун «Исследования базовых технологий и оборудования инверторов для систем хранения энергии уровня энергосетей». Вместе они служат авторитетным эталоном полного жизненного цикла систем хранения энергии уровня энергосетей — от проектирования и производства до интеграции с энергосетью и эксплуатации.

Опираясь на многолетний опыт, компания SINEXCEL разработала обширный портфель высоковольтных решений для хранения энергии уровня энергосетей, охватывающих такие базовые технологии, как алгоритмы управления, топологии мощных инверторов, поддержка на уровне энергосети, методы преодоления нарушений энергоснабжения, координация работы нескольких модулей и оптимизация качества электроэнергии. Эти решения, проверенные в ситуациях высокой и низкой устойчивости сети к коротким замыканиям, а также в автономном режиме, позволили получить важнейшие практические знания для создания новых стандартов.

Активная роль SINEXCEL в формировании этих стандартов отражает долгосрочную приверженность компании инновациям и лидерству в области технологий хранения энергии для энергосетей. В будущем компания продолжит поддерживать совместные исследования и разработки, ускорять промышленное внедрение и выпускать решения, которые соответствуют мировым стандартам и превосходят их, для создания более надежной и устойчивой энергетики в будущем.