SkyFarm представит агроэкосистему будущего на Kazan Digital Week 2025

Участником международной выставки Kazan Digital Week 2025, которая пройдет в Казани с 17 по 19 сентября на площадке МВЦ «Казань Экспо», станет компания-разработчик инновационных агротехнологий SkyFarm. На своем стенде в павильоне А2 отечественный стартап впервые в России покажет объединение в общую экосистему для устойчивого и прибыльного растениеводства искусственного интеллекта, сенсоров, систем автоматизации и биотехнологии.

SkyFarm представляет собой большое агротехнологическое объединение, действующее в сфере сельского хозяйства. Уже в самом начале своей работы стартап объединил фермеров, технологов, ученых и инвесторов из восьми стран. В структуру проекта входят несколько направлений: ИТ-разработки с акцентом на технологии искусственного интеллекта, инновационные решения химической промышленности, включая не имеющее мировых аналогов уникальное удобрение, а также инструменты международного сотрудничества и маркетинга.

Основатель аграрного стартапа SkyFarm Никита Румянцев отметил, что концепция компании строится на идее «упаковки» крупного агробизнеса в мобильное приложение. По его словам, производственные площади соединяются с виртуальной средой, где пользователи могут наблюдать за процессом выращивания овощей, фруктов и других культур, а также взаимодействовать с ключевыми этапами деятельности крупных сельскохозяйственных предприятий, включая выпуск готовой продукции.

Первые испытания технологий SkyFarm проводятся на автоматизированной гидропонной вертикальной ферме. В ближайших планах компании — выращивание лекарственных растений, декоративных культур, овощей и фруктов. С помощью ИИ и различных экосистем, как закрытых, так и открытых, разработчики планируют выращивать десятки тысяч тонн продукции на фермах в России и за рубежом, в том числе на объектах, подобных строящейся ферме в Подмосковье. Посетить ее пользователи смогут виртуально, используя смартфон или VR-очки.