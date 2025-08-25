Сладкий символ единства: тысяча десертов в цветах флага отправилась к защитникам Отечества

Общество
25 августа 2025

21 августа в Луганске после презентации в Москве в Международном выставочном комплексе Art-Spaceсостоялась торжественная передача более 1000 эксклюзивных десертов, созданных кондитерами из разных регионов России в рамках всероссийской благотворительной акции «Вкус Родины»

Десерты, изготовленные в Москве, лично доставил в Луганск инициатор проекта, известный кондитер Максим Синицкий. Символическую передачу сладких угощений принял Андрей Самойлов, депутат Народного Совета ЛНР, руководитель ЛРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», участник СВО.

Главная задача инициативы — выразить благодарность защитникам Отечества и подарить знак заботы, единства и признательности через кондитерское искусство.

«Мы хотим, чтобы каждый десерт стал символом внимания и тепла, который объединяет всех нас вокруг идеи Родины и поддержки тех, кто защищает её», — отметил Максим Синицкий.

В проекте приняли участие кондитеры со всей страны и ближнего зарубежья:
Азамат Галина (Мариуполь), Светлана Шингарёва (Калининград/Стамбул), Светлана Алёшина (Видное, МО), Ирина Астраханцева (Москва), Екатерина Николаева (Чебоксары), Елена Шалобаева (Домодедово, МО), Любовь Дианова (Набережные Челны), Елена Синицына (Владимир), Анастасия Филипьева (Красногорск, МО), Ксения Леонтьева (Кронштадт), Ирина Соколова (Балашиха, МО), Марина Марковская (Анапа), Алла Стародубцева (Санкт-Петербург), Наталья Крыжная (Москва).

Работа велась под руководством звездных кондитеров Максима Синицкого и Марины Синицкой. Десерты выполнены в цветах российского триколора — символа силы, единства и национальной гордости.

Акцию поддержали: Лариса Петрова — заместитель префекта ЦАО г. Москвы; Александр Лям — депутат Московской городской Думы; Александр Болдырев — ветеран боевых действий, участник СВО.

Проект реализован при поддержке: Правительства Москвы, Международного выставочного комплекса Art-Space, Smile Event Catering, медиахолдинга BY ALEXEEV, единого рекламного агентства EPA, «Комсомольской правды», «Страстей», «Daily Moscow», «Федеральной службы новостей», «Big Life Magazine», федерального радио «Медиаметрикс», «Спецкора», «TRENDLAB», «Федерального бизнес-журнала HLB».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

СМИ раскрыли историю взлёта и падения владельцафинтех-проекта Tiger Trade Виктора Мангазеева

Мир

Участники из разных стран рассматривают Южно-Китайскую книжную ярмарку как культурную площадку 

Экономика

Granthera Group в России: глобальный игрок на пороге новой финансовой эры

Мир

Компания Thyseed предложит семьям в Юго-Восточной Азии более безопасные решения для кормления младенцев, основанные на медицинских технологиях 