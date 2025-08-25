Сладкий символ единства: тысяча десертов в цветах флага отправилась к защитникам Отечества

21 августа в Луганске после презентации в Москве в Международном выставочном комплексе Art-Spaceсостоялась торжественная передача более 1000 эксклюзивных десертов, созданных кондитерами из разных регионов России в рамках всероссийской благотворительной акции «Вкус Родины»

Десерты, изготовленные в Москве, лично доставил в Луганск инициатор проекта, известный кондитер Максим Синицкий. Символическую передачу сладких угощений принял Андрей Самойлов, депутат Народного Совета ЛНР, руководитель ЛРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», участник СВО.

Главная задача инициативы — выразить благодарность защитникам Отечества и подарить знак заботы, единства и признательности через кондитерское искусство.

«Мы хотим, чтобы каждый десерт стал символом внимания и тепла, который объединяет всех нас вокруг идеи Родины и поддержки тех, кто защищает её», — отметил Максим Синицкий.

В проекте приняли участие кондитеры со всей страны и ближнего зарубежья:

Азамат Галина (Мариуполь), Светлана Шингарёва (Калининград/Стамбул), Светлана Алёшина (Видное, МО), Ирина Астраханцева (Москва), Екатерина Николаева (Чебоксары), Елена Шалобаева (Домодедово, МО), Любовь Дианова (Набережные Челны), Елена Синицына (Владимир), Анастасия Филипьева (Красногорск, МО), Ксения Леонтьева (Кронштадт), Ирина Соколова (Балашиха, МО), Марина Марковская (Анапа), Алла Стародубцева (Санкт-Петербург), Наталья Крыжная (Москва).

Работа велась под руководством звездных кондитеров Максима Синицкого и Марины Синицкой. Десерты выполнены в цветах российского триколора — символа силы, единства и национальной гордости.

Акцию поддержали: Лариса Петрова — заместитель префекта ЦАО г. Москвы; Александр Лям — депутат Московской городской Думы; Александр Болдырев — ветеран боевых действий, участник СВО.

Проект реализован при поддержке: Правительства Москвы, Международного выставочного комплекса Art-Space, Smile Event Catering, медиахолдинга BY ALEXEEV, единого рекламного агентства EPA, «Комсомольской правды», «Страстей», «Daily Moscow», «Федеральной службы новостей», «Big Life Magazine», федерального радио «Медиаметрикс», «Спецкора», «TRENDLAB», «Федерального бизнес-журнала HLB».