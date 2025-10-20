Smart City Expo Doha — процветающее будущее это не только про связь

Катар проведет новую выставку Smart City Expo Doha в ноябре этого года, организуемую Fira de Barcelona в партнерстве с Министерством связи и информационных технологий в рамках MWC25 Doha. Ведущее мировое событие в сфере умных городов возвращается на Ближний Восток, чтобы поделиться своим видением будущего городской среды.

Под лозунгом «Beyond Connectivity: A digital solutions pathway to a smarter, thriving future» (Не только связь — цифровые решения для потрясающего умного будущего), четвертая выставка Smart City Expo Doha пройдет 25 и 26 ноября и предложит исчерпывающую программу по пяти основным тематикам: цифровые интеллектуальные инновации, прорывные технологии, цифровая экономика и таланты будущего, связанная инфраструктура и правительство будущего. На выставке выступят более 40 прославленных спикеров.

В этом году Smart City Expo будет проводиться совместно с MWC25 Doha, организованной GSMA в партнерстве с MCIT. Первое в истории мероприятие MWC на Ближнем Востоке, как ожидается, соберет более 200 спикеров и 150 экспонентов.

Г-жа Эман Аль-Кувари (Eman Al-Kuwari), директор Департамента цифровых инноваций Министерства связи и информационных технологий, сказала: «Проведение выставки Smart City Expo Doha наряду с MWC25 Doha является важной вехой на пути Катара к интеллектуальной и устойчивой городской трансформации. Данное мероприятие предоставляет глобальную платформу по обмену идеями, демонстрации передовых решений и исследованию будущего городской жизни с помощью инноваций и технологий. Руководствуясь Digital Agenda 2030, мы продвигаем экосистему, которая объединяет технологии, управление и креативность для формирования более умных и взаимосвязанных сообществ. Благодаря этому партнерству Катар продолжает демонстрировать, что цифровые инновации — это не только связь, но и создание инклюзивных, эффективных интеллектуальных городов, готовых к будущему».

Со своей стороны, директор по международному бизнесу Fira de Barcelona Рикардо Запатеро (Ricard Zapatero) считает, что это мероприятие «является еще одним примером того, как Smart City Expo стала одной их основных международных выставок для размышлений о будущем наших городов, а ее Doha-версия уже является эталоном на Ближнем Востоке».

Мировой конгресс Smart City Expo World Congress — ведущее мировое событие в сфере умных городов, которое ежегодно проходит в Барселоне. В ноябре этого года на площадке Fira de Barcelona’s Gran Via соберутся более 1 000 компаний и 600 экспертов.