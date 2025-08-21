СМИ раскрыли историю взлёта и падения владельцафинтех-проекта Tiger Trade Виктора Мангазеева

Активы Виктора Мангазеева на 20 миллионов долларов арестованы британским судом

Швейцарский финтех-проект Tiger Trade позиционирует себя как торговая платформа, предоставляющая «полный спектр решений, разработанных для достижения ваших целей на финансовых и криптовалютных рынках». Ее владелец — постоянно проживающий в Великобритании IT-предприниматель Виктор Мангазеев. Звучит красиво, если не знать, что в Великобритании у Мангазеева арестованы активы на 20 миллионов долларов. Кроме того, у компании отозвана швейцарская лицензия, а давний партнер и инвестор проектов россиянина Сэм Бэнкман-Фрид сидит в тюрьме. Примечательно, что все прошлые бизнесы Виктора Мангазеева заканчивались либо судебными разбирательствами и налоговыми претензиями, либо банкротством. Как это происходило — в материале «Ленты.ру».

Первые долги

Уроженец Иркутска, 42-летний IT-предприниматель Виктор Мангазеев окончил МИФИ, но не стал ученым или программистом, а превратился в серийного предпринимателя — правда, с длинным шлейфом убытков для контрагентов, партнеров и инвесторов.

К крипте и трейдингу Виктор пробирался через совсем не инновационные ООО «Линк-Ман» (турагентство, 2010), OOO «Карта друга» (фото, 2011), ООО «Десерт.Ру» (2012) и прочие компании, которые Мангазеев учредил в начале карьеры и которые уже ликвидированы ФНС. Пять из восьми фирм были брошены с долгами по налогам. Исполнительные производства были завершены «на основании невозможности установить местонахождение должника и его имущества». Это сейчас ФНС инициирует уголовные дела против учредителей по недоимкам, но в доковидные времена порядки были другие. Так что горе-учредитель и гендиректор Виктор Мангазеев не понес никакого наказания за то, что его фирмы не выплатили налоги в бюджет России.

Фэнтези-скам

В 2015 году Мангазеев создал Fanproxy (uTrener), который занимался разработкой решений в области мобильного фэнтези-спорта. Услугами пользовались, например, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и «Спорт-Экспресс». Это была одна из первых игровых платформ, которая предложила удобный игровой опыт DFS на iOS, Android и в интернете. Казалось бы, хороший старт для потенциально большого бизнеса.

Но развитие пошло по «формуле Виктора Мангазеева». Через несколько лет российские юрлица этого проекта — ООО «Фанспорт Агент» и ООО «Ютренер» — были брошены на произвол судьбы и ликвидированы налоговиками из-за долгов

В 2017 году на волне хайпа крипты Мангазеев трансформировал игровые проекты в MyDFS, фэнтези-спортивную платформу на основе блокчейна. А через год MyDFS провел ICO, то есть привлек публичные инвестиции через продажу токенов (койнов) проекта. Через полгода после продажи токена наивным инвесторам проект MyDFS прекратил существование, оказавшись классическим скамом.

Из Лондона в суд

После урожайного скам-ICO, в середине 2018 года, Виктор Мангазеев перебрался в Лондон. Там он познакомился с IT-предпринимателем Александром Гребневым, с которым запустил бизнес по информационной безопасности. Принадлежащая им гибралтарская компания Convexity Limited заключила в том же 2018 году соглашения с криптобиржей KuCoin на проведение тестов на безопасность. Поскольку ни Мангазеев, ни Гребнев не обладали соответствующими компетенциями, они сразу же наняли в качестве субподрядчика специализированную компанию Wallarm Ивана Новикова.

В сентябре 2019 года KuCoin расторгла контракт с Convexity Limited, но Мангазеева и Гребнева это не устроило, и они предъявила иск к KuCoin в Сингапурском арбитраже, потребовав в качестве компенсации 2,8 миллиона долларов.

Согласно материалам, в октябре 2020 года арбитражный трибунал полностью отклонил иск. Тем не менее Convexity удалось обжаловать это решение в Высоком суде Сингапура. В итоге дело закончилось мировым соглашением

Но этого Мангазееву оказалось мало: Convexity Limited предъявила иск к Wallarm и лично Ивану Новикову в Верховном суде Калифорнии округа Сан-Франциско, оценив свои убытки более чем в 20 миллионов долларов.

Процесс длился почти пять лет. Мангазеев и Гребнев дело проиграли. Но в ходе судебных заседаний выяснилось, что Мангазеев обманул Новикова: по соглашению между ними Wallarm должен был получать 75 процентов того, что заплатит KuCoin, а 25 процентов — Convexity Limited. Мангазеев и Гребнев сделали наоборот: забрали себе 75 процентов, выплачивая субподрядчику Новикову лишь треть того, что были обязаны, таким образом недоплатив миллионы долларов. Примерно в это же время Мангазеев пытался запустить криптобиржу GetEx и платежный сервис Parity, но безуспешно.

Битая карта

В 2019 году Мангазеев и Гребнев задумали выкупить у Mail.ru мобильное приложение Maps.me, которое имело более 10 миллионов активных пользователей в месяц и более 100 миллионов установок. Цифры привлекательные, однако у Мангазеева с партнером средств на покупку приложения не было. Летом 2020 года они нашли инвестора — Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя криптобиржи FTX, на тот момент одного из ведущих криптопредпринимателей в мире, входящего в топ американских миллиардеров в рейтинге Forbes. Сегодня Сэм Бэнкман-Фрид сидит в тюрьме за кражу средств клиентов FTX, но в сентябре 2020 года он был в зените «карьеры» и помог Мангазееву и Гребневу приобрести Maps.me.

Сэма привлекли не только десять миллионов пользователей сервиса, но и идея трансформировать Maps.me в финтех-платформу с функциями децентрализованных финансов (DeFi). Кроме картографического сервиса Мангазеев и Гребнев сумели продать американцу идею Oxygen Protocol, некостодиального прайм-брокерского проекта, который должен был открыть пользователям Maps.me двери в мир DeFi. Как выяснилось позже, и Виктору Мангазееву, и Сэму Бэнкману-Фриду нужны были не работающие сервисы, а убедительное основание для ICO

Отсутствие необходимых компетенций у Мангазеева и Гребнева привело к неизбежному коллапсу: первое же обновление сервиса, сделанное при новых собственниках, заглючило, да так сильно, что известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев после автообновления Maps.me выплеснул в паблик весь негатив: сервис «не открывался, не загружал карты, ничего не делал, тормозил и лагал». По словам Лебедева, это была его любимая программа. «Какие-то… кретины купили эту программу, и они ее просто тупо убили», — заявил блогер. Но это опять-таки не помешало завернуть Maps.me в криптообертку.

Платить не обязательно

В конце 2020 в Москве было объявлено, что Mail.ru Group продала 100 процентов сервиса Maps.me за 1,557 миллиарда рублей компании Daegu Limited, входящей в группу Parity.com. На международном рынке акценты расставили по-другому: в январе 2021 года публично заявили, что сервис привлек 50 миллионов долларов инвестиций под руководством фонда Сэма Бэнкмана-Фрида и Alameda Research, а 140 миллионов скачиваний превратились в пресс-релизе в 140 миллионов пользователей. Всего-то одно слово заменили… Через месяц объявили, что Oxygen Protocol привлек 40 миллионов долларов инвестиций под интеграцию с Maps.me, Сэм Бэнкман-Фрид указан в обоих проектах советником.

Итогом громких заявлений стал выпуск токенов под проекты Maps.me и Oxygen Protocol — MAPS и OXY, большая часть которых по космически завышенной оценке оказалась на балансе FTX

Интересно то, что русские партнеры получили от американского инвестора реальные активы (USDC, SOL и т.д.) за «шиткойны» Maps.me и Oxygen. Но даже получив сотню миллионов долларов кэша, они решили не платить Mail.ru за озолотивший их сервис.

По условиям договора с Mail.ru покупная цена была разбита на две части: первую перевели в момент сделки в октябре 2020 года, остаток должны были выплатить через год. Однако второй транзакции так и не было, в связи с чем Mail.ru Group инициировала арбитраж в Лондоне.

Банкротство

В 2022 году FTX обанкротилась, а Кучерявый Сэм получил 25 лет тюрьмы за мошенничество и незаконные финансовые операции. Проект по интеграции Maps.me c DeFi, как и Oxygen, так и остались на бумаге. Можно подумать, что Maps.me и Oxygen стали жертвами падения криптобиржи FTX. Чтобы убедиться, что это не так, достаточно посмотреть на котировки токенов этих проектов: за 17 месяцев после выпуска MAPS «складывается» в девять раз, хотя до банкротства FTX еще более четырех месяцев, а цена OXY за 14 месяцев рухнула в 34 раза — за полгода до банкротства FTX.

После ареста Сэма Бэнкмана-Фрида более 95 процентов токенов проектов Maps.me и Oxygen оказались заблокированы на FTX. На момент банкротства значительная часть баланса FTX (примерно 6,4 миллиарда долларов) опиралась на существенно завышенные оценки всего лишь четырех «малоликвидных» токенов. Два из этих токенов — MAPS и OXY

Как следует из отчета Роберта Дж. Клири по делу о банкротстве FTX, токены MAPS и OXY использовались для завышения стоимости баланса Alameda, особенно на стадии привлечения финансирования и отчетности перед инвесторами. Они были неликвидными и легко манипулировались за счет низкого объема торгов. Одним словом, классические «шиткойны», повторившие опыт MyDFS, но уже совсем на другом уровне. Остается только гадать, как российские предприниматели Мангазеев и Гребнев, стоявшие за MAPS и OXY, не попали под каток американского правосудия.

Тигр, который оказался котом

Удивительно, но банкротство FTX и арест Сэма Бэнкмана-Фрида не разорили Мангазеева и не привели его на скамью подсудимых — наоборот, к началу 2021 года у него появилось большое количество наличных, которые он начал тратить. Например, купил за 20 миллионов долларов особняк в пригороде Лондона и оформил его на компанию Wadjet Ltd с Виргинских островов

Тогда же, в начале 2021 года, Мангазеев познакомился с Ильей Смирновым, который разработал ПО для онлайн трейдинга Tiger Trade. Виктор убедил Смирнова продать проект, но сделку разбил на две части. Забегая вперед, сразу скажем, что вторую часть денег Мангазеев не заплатил, повторяя схему с Mail.ru. Илья Смирнов получил пять процентов в новой швейцарской компании Тiger Trade AG, которой перешли права на ПО для онлайн-трейдинга.

Директором компании стал младший партнер Мангазеева — гражданин Украины Владислав Цурка. Через год вся интеллектуальная собственность компании оказалась переписанной на другое юрлицо — Tiger Trade Capital AG. В обеих компаниях Виктор Мангазеев — конечный бенефициар. Смирнов остался без ПО, пяти процентов в бизнесе Tiger Trade и второго платежа — таков результат его отношений с Мангазеевым

Обнулив своего партнера Илью Смирнова, Мангазеев решил повоевать с конкурентами. После вывода активов Tiger Trade Capital AG пыталось оспаривать права на ПО его конкурентов — ООО «Ватага». Но безуспешно. Компания Мангазеева проиграла все суды во всех инстанциях.

Tiger Trade Capital AG утверждала, что «Ватага» незаконно использует их программный код, распространяет программу, которая является копией Tiger Trade и нарушает исключительные права на ПО. В ходе судебного процесса была проведена экспертиза, в результате которой было установлено полное различие исходных кодов программ.

По итогам судебных разбирательств Tiger Trade Capital AG оказалась должна 3,5 миллиона рублей в качестве возмещения судебных издержек. После того как эта сумма не было оплачена в установленный срок, ООО «Ватага» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве для принудительного взыскания обязательств.

Сколько веревочке ни виться

Илья Смирнов предъявил иск к Мангазееву в Лондонском арбитраже. А в сентябре прошлого года гражданин Израиля Григорий Фишман подал ходатайство об аресте в Великобритании активов Мангазеева в связи с иском на сумму 19,7 миллиона долларов. Как выяснилось в Высоком суде Лондона, куда был подан иск, владелец Tiger Trade нарушил кредитное соглашение, согласно которому истец одолжил ответчику 18,33 миллиона долларов. Суд наложил арест на все имущество Мангазеева, находящееся в Англии. Но самое интересное — это оценка, которую дал судья его действиям:

Поведение ответчика (…) не соответствует общепринятым стандартам коммерческой нравственности… Я считаю, что поведение Мангазеева было изворотливым и показывало, что на него нельзя положиться в вопросах честного поведения, если его собственные интересы требуют иного (Из протокола решения суда)

Финал

В процессе работы над статьей редакция «Ленты.ру» получила подтверждение, что у Tiger Trade отозвана швейцарская лицензия, то есть деятельность компании больше не регулируется и не контролируется финансовыми органами, при этом компания продолжает вводить в заблуждение своих пользователей, размещая на сайте фразу Swiss-regulated (якобы под надзором швейцарского регулятора, что уже не является правдой).

Несмотря на то что компания остается зарегистрированной в Швейцарии, модель управления соответствует частной «карманной компании», где все решения принимает Виктор Мангазеев

Возможно, именно этим обусловлено продвижение нового «супервыгодного» продукта у Tiger Trade — TigerX с завлечением пользователей низкими комиссиями. Проект Tiger X построен по принципу торговли всех пользователей с общего счета компании (так называемый счет-омнибус). Это дает возможность беспрепятственно использовать активы клиентов в собственных интересах компании или ее владельца.

Воспользуется ли Виктор Мангазеев деньгами клиентов для решения проблем в разных юрисдикциях — неизвестно. Очевидно другое: Tiger Trade строится на тех же принципах, что и предыдущие бизнесы Мангазеева, а значит, новые судебные разбирательства — не за горами.

