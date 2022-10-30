СМИ сообщили о возможном расстреле бывшего заключенного за дезертирство в ЧВК «Вагнер»

Новости
30 октября 2022

Как сообщает The Insider (иностранный агент), заключенного из ИК-10, отправившегося на фронт в составе ЧВК «Вагнер», якобы расстреляли за дезертирство. Об этом журналистам рассказала его супруга.

Уроженец Украины Сергей Сербезов отбывал заключение в колонии в Саратове, откуда был отправлен на фронт. По словам его жены, таких, как он в ИК-10 было около 140 человек. Их забрали на вертолетах в конце сентября, чтобы доставить в Ростовскую область.

«По-моему, 15 октября мне на телефон пришла смска из этой колонии, в которой он сидел. Мне пишут: «К сожалению, я услышал, – я не знаю, кто им там докладывает, откуда они берут такие новости, – вашего мужа Сергея расстреляли как дезертира», – сообщила женщина журналистам. 

СМИ ранее публиковали видеозапись, снятую на территории одного из исправительных учреждений. Мужчина с орденами, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, рассказывал осужденным про условия работы в ЧВК «Вагнер». Им предлагалось провести полгода на фронте в обмен на помилование.

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