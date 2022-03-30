СМИ: сразу у двух свидетелей по делу ЮКОСа начались проблемы с законом в декабре 2021 года

Одновременно у двух свидетелей по делу ЮКОСа зимой прошлого года возникли серьезные проблемы с российскими правоохранительными органами. На показаниях этих людей основано решение суда о высшей мере наказания для Леонида Невзлина в РФ – пожизненному заключению. Невзлин скрывается от правосудия в Израиле.

Проблемы возникли у владельца небольшого АО «Южно-Аксютино», к которому ФНС имеет претензии из-за порядка 500 миллионов рублей неуплаченных налогов, что практически соответствует сумме активов компании, а также у Ольги Миримской, выступившей в суде с показаниями против Невзлина. Бизнес-леди также обратила внимание, что на нее были совершены два покушения, в которых она подозревает только службу безопасности ЮКОСа, работу которой курировал Невзлин.

Защита в лице адвоката Александра Чернова уверена, что «заказчиком» тюремного заключения Миримской является экс-супруг Алексей Голубович. Последний являлся в свое время акционером ЮКОСа и, по некоторым данным, до сих пор поддерживает связь с Невзлиным.

31 марта в Московском городском суде будет рассмотрена апелляция на решение, в соответствии с которым глава банка БКФ Ольга Миримская должна выплатить своему бывшему мужу Алексею Голубовичу до 35 млн долл. Несмотря на то, что Невзлин находится в Израиле, он может влиять на ход событий в Москве, считает адвокат Александр Чернов.