Собянина просят сохранить Парк КиноПриключений

Общество
15 апреля 2025

В столичном Парке Киноприключений 13 апреля прошла арт-акция в поддержку этого уникального пространства. Парк КиноПриключений расположен на территории бывшего «Мосфильмовского» района. Основан он был в 1992 году.

Сейчас будущее парка находится под вопросом, поскольку запланирован демонтаж технических зданий и трибун, что ставит крест на его перспективах. Организаторы акции обратились к градоначальнику Москвы Сергею Собянину с просьбой о сохранении парка.

В ходе арт-акции состоялась «Битва танков против Монстр-траков». Участник получили возможность написать слова поддержки и пожелания. Так, например, появились надписи «Парку – быть!», «Парк – наш дом», «Мастер Панин, мы с тобой» и многие другие. Обращение было представлено в виде арт-объекта «Красный квадрат», созданного художником из Петербурга Алексеем Сергиенко.

Основателем Парка является каскадер Игорь Панин. Алексей Сергиенко и Игорь Панин намерены направить открытое письмо столичному мэру с просьбой поставить под документом подпись, что даст возможность сохранить пространство и продолжить его развитие ради пользы нынешних и будущих поколений.

Всего участниками мероприятия стали порядка 3 тыс. человек.

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