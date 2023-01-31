СОЛЛЕРС Алабуга принял первую поставку шин от KAMA TRACE

KAMA TYRES реализовал первую поставку продукции на производственную площадку ООО «СОЛЛЕРС Алабуга». Так, были отгружены летние легкогрузовые шины 195/70R15C КАМА TRACE. Также в рамках сотрудничества планируются поставки серийных шин КАМА TRACE в типоразмерах 185/75R16C и 215/75R16C.

«KAMA TYRES ведет переговоры по поставке шин в объеме более 70 тыс. шт. с текущего года с последующим ежегодным наращиванием объема на комплектацию новых коммерческих автомобилей Sollers Atlant М-209 и Sollers Argo Х-200», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Кроме этого, по заказу ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» KAMA TYRES начнет разработку дополнительного типоразмера 155R13C линейки КАМА TRACE. Ориентировочный старт серийного производства модели запланирован на август 2023 г.

KAMA TRACE – новая линейка 2022 года летних легкогрузовых шин, разработанных для эксплуатации на легких грузовиках и микроавтобусах. Дорожный рисунок протектора, оптимально подобранная конструкция и резиновые смеси обеспечивают высокий уровень надежности, безопасности и комфорта. При разработке особое внимание уделено снижению показателя потребления топлива, внешнего и структурного шума и повышению ресурса эксплуатации. В ассортименте линейки KAMA TRACE представлены модели с посадочным диаметром 15–16 дюймов – всего 11 товарных позиций.