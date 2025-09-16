12 сентября 2025 года состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию кадрового обеспечения креативных индустрий в рамках Экспертного совета по развитию креативной экономики при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике. В задачи рабочей группы входит формирование системы государственного управления развитием креативной экономики, гармонизация федерального и регионального законодательства, а также создание системы поддержки креативной экономики в стране.

В заседании приняли участие Председатель Экспертного совета, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко; руководитель Рабочей группы по совершенствованию кадрового обеспечения креативных индустрий, руководитель экосистемы ArtMasters Борислав Володин; заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина; Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко и другие члены рабочей группы —представители учебных заведений, культурных институтов и органов власти.

«В России креативный сектор демонстрирует устойчивую динамику. Доля креативных индустрий в ВВП превышает 4%, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 6%. Растущий интерес к сектору подтверждается и динамикой инвестиций: в 2024 году объем капитальных вложений вырос на 50% год к году. Увеличивается и вовлеченность молодежи: 41% занятых в российской креативной экономике – это люди в возрасте до 35 лет, что говорит о высокой привлекательности отрасли для нового поколения специалистов», – отметил руководитель экосистемы ArtMasters, возглавляющий рабочую группу, Борислав Володин.

Одним из эффективных инструментов кадровой политики в креативных индустриях была представлена цифровая кадровая платформа ArtMasters Pro, к которой на текущий момент присоединились более 40 крупнейших работодателей России, включая «Газпром-Медиа». На платформе собраны резюме лучших бэкстейдж специалистов, отмеченных знаком качества и экспертизы ArtMasters. А для талантливых специалистов – возможность попасть в ведущие проекты индустрии.

Отдельный акцент сделали на международном направлении. На заседании презентовали первый международный чемпионат творческих компетенций ArtMasters OPEN, который пройдёт в 2026 году в России. Это событие объединит молодых специалистов со всего мира и станет площадкой для культурного обмена и продвижения достижений нашей страны в области креативных индустрий.

«Рабочая группа формирует системные решения, которые помогут молодым профессионалам реализовать себя, а креативным индустриям выйти на новый уровень», – резюмировал Борислав Володин.