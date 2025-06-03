Современный софт и цифровая маркировка: в Воронеже прошёл практический семинар

Компания «Клеверенс», ведущий разработчик программного обеспечения для автоматизации торговли, логистики и производства, провела в Воронеже практический семинар, посвящённый ключевым технологическим трендам в сфере автоматизации бизнес-процессов и изменениям в системе цифровой маркировки. Мероприятие объединило представителей ИТ-компаний, системных интеграторов и других лиц, заинтересованных в современных решениях для терминалов сбора данных (ТСД) и обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Встреча стала площадкой для обмена опытом и демонстрации практических инструментов для роста бизнеса. Центральной темой стала цифровизация процессов на стыке логистики, торговли и производства. В условиях роста требований к точности учёта и прозрачности движения товаров бизнесу требуются гибкие программные инструменты, способные не только автоматизировать рутинные задачи, но и изменениями в системе цифровой маркировки.

В рамках мероприятия эксперты «Клеверенс» представили обновлённую партнёрскую программу 2025 года, а также новые программные продукты, включая решение «Фабрика 15» — инструмент для автоматизации производственного учёта с прямой интеграцией в систему «Честный ЗНАК». Обновления учитывают изменения в законодательстве и позволяют ИТ-специалистам оперативно адаптировать решения под нужды заказчиков.

Особое внимание было уделено практическим аспектам работы с программными продуктами «Клеверенс». Участники смогли узнать, как предлагать автоматизацию без необходимости создания собственной команды разработчиков, и оценить потенциал получения дополнительного дохода. Например, представители компании Терабайт поделились своим опытом, рассказав о возможностях заработка с решениями «Клеверенс», демонстрируя примеры успешного внедрения.

Актуальность темы мероприятия обусловлена растущей потребностью бизнеса в эффективных и гибких решениях. Современные реалии диктуют необходимость оптимизации процессов, сокращения издержек и повышения скорости работы. Автоматизация с использованием ТСД, мобильных рабочих мест и интеграции с учётными системами становится неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса, независимо от его масштаба.

Участники семинара получили доступ к материалам, которые помогут в дальнейшем применить полученные знания в реальных проектах — от автоматизации склада до модернизации торговых точек.

Семинар завершился сессией вопросов и обсуждением перспектив цифровой трансформации на региональном уровне. По мнению участников, такие встречи способствуют профессиональному развитию и позволяют оперативно реагировать на изменения в технологической и нормативной среде.

Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, ознакомиться с итогами семинара можно по ссылке.