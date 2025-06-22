Создание процветающей индустрии полностью оптических сетей F5.5G для нового роста в эпоху ИИ 

Во время MWC Shanghai 2025 был успешно проведен саммит F5.5G All-Optical Industry Summit. На саммите бурно развивающаяся индустрия F5.5G стала ключевой темой обсуждения между Комитетом по информационным и коммуникационным технологиям Министерства промышленности и информационных технологий, Китайской академией информационных и коммуникационных технологий, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Maxis of Malaysia и CTM. В частности, они поделились последними коммерческими практиками глобальных операторов в области полностью оптического широкополосного доступа 10 Гбит/с, а также полностью оптической передачи премиум-класса.

В последние годы ускорилось коммерческое развертывание полностью оптических сетей F5.5G. В области оптического доступа более 70 операторов по всему миру запустили пакеты 10 Гбит/с, а широкомасштабное коммерческое использование полностью оптического широкополосного доступа 10 Гбит/с проложило путь для новых услуг AItoH. В области оптической передачи данных по всему миру было развернуто более 240 сетей, каждая из которых работает на 400G. Между тем, отрасль изучает возможность создания метро-сетей с задержкой 1 мс для обеспечения того, чтобы конечные пользователи могли быстро получать доступ к вычислительным мощностям через облако, что позволяет внедрять инновации в приложения AItoB.

Поскольку ИИ готов стать основной движущей силой глобальной цифровой экономики и изменить жизнь и производство, глобальные перевозчики также активно используют ИИ. В частности, ведущие поставщики услуг связи трансформируются в поставщиков услуг связи + вычислений + приложений. Ли Пэн (Li Peng), старший вице-президент Huawei и президент по продажам и обслуживанию ИКТ, сказал в своем выступлении: «Дома и предприятия станут наиболее ценными сценариями стратегической трансформации ИИ операторов. Huawei надеется сотрудничать с отраслью, чтобы способствовать развитию полностью оптических сетей F5.5G, поддерживать глубокое сотрудничество облако-интеллект-сеть-устройство и стимулировать применение ИИ в домашних хозяйствах и отраслях, обеспечивая беспроигрышный рост в эпоху ИИ».

В эпоху ИИ ключом к росту услуг домашнего широкополосного доступа операторов является предоставление конечным пользователям новых ценностей и ощущения необходимости. Боб Чен (Bob Chen), президент линейки оптических бизнес-продуктов Huawei, поделился последними инновациями Huawei в полностью оптических сетях F5.5G в четырех измерениях. Он отметил, что «чтобы полностью улучшить ощущение необходимости для домашних пользователей широкополосного доступа и сделать видимыми обновления пропускной способности, разумным дифференцированное обеспечение опыта, новые домашние устройства и новые услуги более популярными, Huawei постоянно внедряет инновации, чтобы помочь операторам создавать высокоценные пакеты четыре в одном и предоставлять пользователям максимальный опыт применения ИИ».

Решение Huawei обновлено благодаря обновлению пропускной способности, дифференцированному опыту, новым терминалам и богатым домашним приложениям. Решение PON 50G поддерживает обновление до ультрагигабитного и 10-гигабитного. Кроме того, Huawei улучшает сквозные сетевые возможности, чтобы предоставить ценным пользователям дифференцированную гарантию качества обслуживания. Кроме того, новый терминал Huawei — домашний хаб ИИ — является интеллектуальным домашним хабом для пользователей и предлагает богатые интеллектуальные приложения, основанные на домашнем взаимодействии ИИ. Тем временем Huawei и операторы совместно изучают возможность построения полностью оптических метро-сетей с задержкой 1 мс, позволяющих пользователям получать доступ к облачным вычислительным ресурсам и приложениям ИИ через детерминированные сети с низкой задержкой.