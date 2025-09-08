«Спасет только противогаз»: жители Новороссийска стали заложниками горящей свалки

Новороссийская свалка на горе Щелба и стоки от неочищенных канализационных вод превратились в головную боль властей и опасность для здоровья жителей города. Утром 6 сентября свалка в очередной раз загорелась, и за три дня борьбы с огнем администрации Новороссийска удалось сократить ее площадь только с 900 до 800 кв. м. Черный удушливый дым с горящей свалки отравляет воздух на километры вокруг, сообщает издание «Аргументы недели»

Жители города держат окна закрытыми. Управление Роспотребнадзора порекомендовало гражданам не выходить на улицу, а если это все-таки приходится делать, использовать защитные маски или респираторы.

К сожалению, пишут люди в соцсетях, маски и респираторы предохраняют от пыли, но не от дыма и удушливых запахов, от них спасет только полноценный противогаз.

Свалка должна была быть закрыта еще в 2023 году в связи с тем, что ее мощности исчерпаны, заявила в июне 2024 года глава Роспотребнадзора Светлана Родионова, комментируя очередной пожар на свалке. В июне прошлого года пожар продолжался больше недели.

Светлана Родионова сообщила о передаче материалов по обследованию свалки в прокуратуру и пообещала добиваться ее закрытия.

Однако владельцы свалки оказались сильнее главы Роспотребнадзора, на свалку продолжали возить мусор. Более того, несмотря на обещание главы Новороссийска, что «территория мусорного полигона в Борисовке расширена не будет», в июне владельцы свалки заключили контракт на 1,1 млрд рублей с петербургской компанией на проект расширения свалки.

Новый пожар на свалке не заставил себя ждать. Мусорный полигон загорелся 23 августа, то есть через полтора месяца, площадь пожара составила 2000 кв. м. Новый пожар вынудил власти Новороссийска публично отказаться от расширения мусорного полигона.

Однако запрет на расширение свалки продержался всего два месяца, и в ноябре прошлого года власти города вернулись к решению в 2025 году расширить мусорный полигона на 20 гектаров.

Зима 24/25 гг. прошла спокойно, а весной, 13 марта, свалка снова загорелась. В этот раз площадь огня составила уже рекордные 2 500 кв. м. В ответ на жалобы жителей о том, что они задыхаются, прокуратура Краснодарского края организовала проверку, сообщив, что свалка эксплуатируется с нарушениями федерального законодательства. Пожар тушили месяц.

Экологическому благополучию жителей Новороссийска угрожает не только свалка на Щелбе. Регулярно мучают людей запахи с расположенной в районе Цемдолины птицефабрики. «Вонь начинается вечером и повторяется каждые 2-3 часа по нескольку раз за ночь. Стекла окон и балконов новостройки покрываются серым жирным налетом. Многие жители и особенно дети кашляют.», – писали жители в соцсетях 18 июня текущего года.

Экономят на экологии и в Абрау-Дюрсо. Хотя в прошлом году здесь официально завершили строительство очистных сооружений, на пляже в Южной Озереевке, куда выходит труба из Абрау-Дюрсо, в июне было невозможно купаться. «Выдержали только час, потому что воняет канализацией до рези в глазах», − писали в соцсетях побывавшие на пляже. Глава региона достаточно жёстко высказался по этому поводу: «Если 15 сентября очистные не заработают, то заработают другие принципы». Вениамин Кондратьев приказал зафиксировать эту дату в протоколе, взяв вопрос под личный контроль.

На фоне извергающего тяжелую вонь и гарь вулкана «Шелба», запахи с морского порта, проблемы дорожных развязок и все многочисленные вопросы из сферы ЖКХ, мучающие жителей продолжительное время, отходят на второй план

В середине сентября в регионе выборы губернатора края и депутатов муниципальных образований. Почти во всех прибрежных городах. Включая и Новороссийск, где вопрос экологии и, как следствие, здоровья проживающих тут граждан, а также комфорта, приезжающих на отдых людей, стоит уже который год достаточно остро.

Примечательно, что ни у одной из основных четырех партий, идущих на выборы, эти вопросы не стоят в первых строках повестки, а у некоторых и вовсе не рассматриваются. Интересно, почему? Непобедимая проблема или лучше от греха подальше? Руководителям предвыборных штабов на заметку.

