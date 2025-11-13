Специальный приз Фонда Юрия Лужкова получила студентка из Ельца

X Всероссийское экономическое собрание и юбилейный съезд Вольного экономического общества России, состоявшиеся 11 ноября 2025 года в Москве, стали ярким событием для профессионального сообщества в День экономиста. Форум, приуроченный к 260-летию старейшего научного объединения экономистов страны — ВЭО России, собрал свыше 1500 экспертов, представителей бизнеса, образования, федеральных и региональных органов власти.

В рамках форума было организовано вручение наград лауреатам экономических премий и победителям просветительских проектов, в том числе победителям конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта». Образовательный и просветительский проект реализуется ВЭО России при активной поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов страны, Российского исторического общества, администраций субъектов Российской Федерации. В 2025 году акция привлекла 428 тысяч участников из России и 13 стран мира.

Жюри выбрало победителей конкурса вопросов. Ими стали: Любовь Помошникова, студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (г. Саратов); Степан Бедрин, студент Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург); Екатерина Говорова, студентка Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елец). Последняя также оказалась самой юной победительницей интеллектуального состязания.

Фонд Юрия Лужкова поощрил талантливую студентку специальным призом за исследовательский подход и историческую осведомлённость в области экономики. Эксперты заметили, что вопрос, предложенный Екатериной Говоровой, показывает, насколько важны для молодого поколения россиян экономическая культура и деловая этика.

Победителей конкурса поздравила Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, обратившись к ним с пожеланиями новых успехов и достижений в изучении экономики и управленческих дисциплин. Она подчеркнула, что формирование у молодежи экономического мышления и этических принципов бизнеса было важной задачей, которой уделял особое внимание Юрий Лужков. Читая лекции студентам и молодым специалистам, Юрий Михайлович акцентировал внимание на различных аспектах экономики в жизни страны, считая, что грамотное общество способно принимать взвешенные решения и обеспечивать устойчивый рост, рассказала Елена Батурина.

Сегодня Фонд Юрия Лужкова продолжает эти традиции, развивая просветительские инициативы и проекты поддержки студентов. Глава Фонда назвала Экономический диктант значимой инициативой, которая объединяет профессионалов, преподавателей и студентов вокруг практических аспектов экономического развития страны.

В текущем году Фонд Юрия Лужкова приступил к реализации цикла мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича, которое будет отмечаться в 2026 году. Президент России Владимир Путин 15 октября 2025 года подписал указ о праздновании в России юбилея Ю. М. Лужкова.

Фонд Юрия Лужкова остаётся важным звеном в системе экономического образования, помогая молодым специалистам находить своё место в профессиональном сообществе.