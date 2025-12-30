Спокойный рост: как изменятся цены на недвижимость в 2026 году?

Снижение ставок, отложенный спрос или дефицит предложения — директор по маркетингу PLG Дарья Сазонова отметила, что повлияет на стоимость квартир в будущем году.

По её словам, в 2026 году рынок недвижимости вряд ли удивит резкими движениями. Скорее это будет год спокойного, аккуратного роста: «По новостройкам большинство прогнозов укладывается в диапазон до 5–7% в год: то есть в большинстве цены подрастут на уровне инфляции, где-то рынок может быть почти плоским. По вторичному жилью, по сданным проектам, динамика возможно окажется даже выше — в среднем 8–9% по стране, особенно в крупных агломерациях, городах-миллионниках. Здесь сыграют роль и постепенное снижение ставок, и отложенный спрос на готовые квартиры, куда сразу можно заселиться, и дефицит предложения действительно ликвидных объектов».

Апартаменты Дарья Сазонова выделает отдельно, так как это новостройки со своими нюансами, и рынок становится к ним более требовательным. «Если девелопер действительно строит качественные сервисные апартаменты — те, которые изначально создавались как доходный продукт: с понятной концепцией, сильной локацией, управляющей компанией и прозрачной эксплуатационной моделью — то в 2026 году они и будут показывать рост стоимости. Потому что такие апарт-объекты воспринимаются не как альтернатива жилью, а как гибридный актив, который можно использовать для жизни и для аренды, с которым покупатель получает и капитализацию, и при желании — возможность регулярного арендного дохода», — отметила эксперт PLG. К тому же, на фоне дорогой ипотеки аренда продолжит чувствовать себя уверенно, а значит, именно качественные апартаменты получат дополнительную поддержку.

Может показаться, что умеренный рост цен на недвижимость — повод задуматься о вложениях в иные инструменты. Но надо помнить, что недвижимость в целом про долгую инвестицию, зато надежную и ликвидную. Дарья Сазонова: «Например, по данным Росстата, за последние 24 года недвижимость в России подорожала в 16 раз. Для сравнения: товары и услуги — примерно в 8 раз, валюта — только в 3,5 раза. Плюс к этому растёт и арендный доход от недвижимости. Пример: 35 кв. м в Петербурге в 2015 году стоили около 3 млн рублей и сдавались за 20 тысяч в месяц — это порядка 7% годовых. В 2025 году такие же метры уже сдаются примерно за 50 тысяч, то есть около 20% годовых, и это без учёта роста цены самого объекта. Кроме того, у недвижимости нет «срока годности»: это актив, который стабильно год от года увеличивает доходность».