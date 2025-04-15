Стали известны 4 аналога Skype: видеосвязь для команды

В начале мая планируется окончательное закрытие Skype — некогда популярного инструмента для видеосвязи. В приближении этого «эпохального» события мы подготовили небольшую подборку российских ВКС и мессенджеров для корпоративных коммуникаций.

За последние несколько лет отечественные решения не только догнали зарубежные аналоги по функционалу, но и обеспечили надежное хранение данных внутри страны и на корпоративных серверах. Что гарантирует не только безопасность, но и полное соответствие требованиям законодательства.

Кроме того, пользователям российских ВКС не придется боятся внезапной блокировки аккаунтов или просить коллег перезаходить каждые 40 минут. Мы собрали пять платформ для видеосвязи, которые не зависят от внешних факторов, стабильно развиваются и точно никуда не уйдут.

Яндекс Телемост

«Яндекс Телемост» выглядит минималистично, но предлагает достаточный для большинства пользователей набор функций. В бесплатной версии для физических лиц нет ограничений по времени сеанса, а в конференции могут участвовать до 40 человек. В корпоративной версии, входящей в состав «Яндекс 360 для бизнеса», поддерживается до 1000 участников, а трансляции могут охватывать до 10 000 зрителей. Также доступны мессенджер, календарь и офисные инструменты.

Функционал включает базовое администрирование конференций, демонстрацию экрана и встроенный чат. Пользователю не требуется установка приложения — достаточно браузера.

Однако есть и недостатки. Приложение поддерживается на Windows, macOS и мобильных платформах, но отсутствует нативная версия для Linux, что может быть проблемой для пользователей отечественных ОС. Кроме того, функциональность различается: например, виртуальные фоны работают только в настольных версиях, а эхоподавление — только в мобильных. Пользователи Linux также сообщали о нестабильной работе в браузерах.

TrueConf

TrueConf — одна из ведущих российских платформ для видеосвязи, доступная как в облачном формате, так и в виде серверного решения. Есть и бесплатный вариант, хоть и с ограничениями.

Платформа поддерживает несколько режимов: «Все на экране» (до 49 участников в серверной версии, 20 — в веб-формате), «Управляемый селектор» (до 1500 участников), а также «Видеоурок» для образовательных целей.

Бесплатная версия ограничивает число участников (до 6 человек) и продолжительность встреч (не более 1 часа), но все же остается удобным инструментом для небольших команд. Клиент доступен на Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Если приложение не установлено, можно подключиться через браузер.

Дополнительно доступны встроенный чат, передача файлов, управление ролями участников, демонстрация экрана (как полностью, так и отдельных окон) и режим презентаций. Также реализованы размытие фона и шумоподавление.

TrueConf — гибкое и функциональное решение как для бизнеса, так и для частного использования.

Р7-Команда

«Р7-Команда» — корпоративный мессенджер, интегрированный в экосистему «Р7-Офис». Доступен в облачной и серверной версиях. Помимо видеозвонков, в «Р7-Офис» включены редакторы документов, почтовый клиент и система управления проектами.

Платформа позволяет приглашать внешних участников без установки приложения. Клиенты есть для Windows, macOS, Linux и мобильных устройств.

Функционал включает замену и размытие фона, шумоподавление, адаптивные раскладки (режимы «Докладчик» и «Мозаика»), демонстрацию экрана и индикатор качества сети.

Организатор может управлять камерами и микрофонами участников, назначать докладчиков и использовать зал ожидания. Однако не хватает инструмента планирования конференций и интеграции с календарями.

МТС Линк

«МТС Линк» (бывший Webinar Meetings) начинал как платформа для вебинаров, но со временем превратился в полноценный корпоративный инструмент. Бесплатная версия ограничивает встречи 60 минутами.

Платформа поддерживает видеоконференции до 200 человек, онлайн-мероприятия до 5000 участников, а также встроенные чаты. Доступны виртуальные «белые доски» (с интеграцией Miro), презентации и совместная работа с файлами.

Работа с видео и звуком реализована на высоком уровне: есть 3D-аватары, цифровые маски, шумоподавление, а также функции «бьютификации» (автоматическое улучшение изображения) и «умного зума» (центрирование лица в кадре).

Приложение доступно для Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Браузерная версия полностью функциональна. Также поддерживается локальное развертывание сервиса в закрытых сетях без интернета.

Выбор платформы зависит от задач. «Яндекс Телемост» подойдет для бесплатных корпоративных встреч. TrueConf удобен для компаний с собственной инфраструктурой, а «Р7-Команда» обеспечивает внутренние коммуникации. «МТС Линк» — хороший вариант для крупных мероприятий.

Выбирайте то, что лучше соответствует вашим потребностям!